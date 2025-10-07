Live TV

Cât vor mai dura frigul și ploile în țară. Prognoza meteo actualizată până la început de noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru perioada 6 octombrie – 3 noiembrie. Potrivit estimărilor meteorologilor, începutul lunii octombrie va aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei și ploi mai frecvente, însă spre finalul lunii vremea se va încălzi ușor, iar valorile termice vor reveni la normal.

Săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în vest și nord-vest, iar în rest va fi excedentar, mai ales în regiunile estice, sudice și sudestice.

Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 27.10.2025 – 03.11.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

