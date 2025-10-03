Live TV

Cât vor mai dura ploile și frigul în România. Prognoza meteo pentru luna octombrie

Data publicării:
oameni cu umbrele si pelerine, ploaie de toamna
Foto: Profimedia
Din articol
Săptămâna 6-13 octombrie Săptămâna 13-20 octombrie Săptămâna 20-27 octombrie Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie

Urmează săptămâni cu temperaturi apropiate celor normale pentru această perioadă, uşor mai coborâte în următoarele două săptămâni, în anumite regiuni, anunță meteorologii. Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru intervalul 6 octombrie – 3 noiembrie.

Sunt alerte de vreme rea în jumătate de țară. Temperaturile au scăzut foarte mult, în unele zone sub pragul înghețului. Sunt ploi abundente în sudul țării și ninsori în zonele montane. Alina Șerban, meteorolog ANM, a explicat la Digi24 cât mai ține acest episod de vreme neobișnuit de rece și când încep să crească temperaturile.

Săptămâna 6-13 octombrie

Valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, posibil uşor mai coborâte în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Săptămâna 13-20 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil uşor mai coborâte în regiunile intracarpatice.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 20-27 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
Serghei Nariskin
5
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
Digi Sport
Acuzată că i-a distrus căsnicia lui Georgios Frangulis, Aryna Sabalenka a postat imaginile care fac înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona atac
Zidul anti-drone și Santinela Estului. Explicațiile ministrului...
femeie cu mainile inghetatebin manusi
Alerte de vreme rea în jumătate de țară, cu temperaturi sub pragul...
parlamentul republicii moldova
Cum ar putea pierde partidul Maiei Sandu majoritatea în Parlamentul...
Mașină de poliție în zăpadă
Nisoare la munte: zonele în care drumarii intervin pentru...
Ultimele știri
Trump decretează „conflict armat” cu cartelurile drogurilor pe care le numește „organizaţii teroriste”
Marea Britanie acuză Rusia că îi bruiază sateliții militari „săptămânal”. „Sunt interesați de ceea ce facem”
Ministrul Sănătății anunță că nouă proiecte de spitale din PNRR vor fi construite cu finanțare europeană
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pompieri
Pompierii au intervenit în București în urma fenomenelor extreme: crengi pe carosabil și cabluri rupte
ninsoare
Primele ninsori în țară din acest sezon. Ce sfaturi are Salvamont pentru românii care vor să facă drumeții la munte
furtuna odesa
Furtună devastatoare în Odesa: nouă morți, inclusiv un copil. Sute de persoane au fost evacuate
frunze tomnatice si oameni in parc
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni
frunza inghetata
Cea mai rece dimineață de septembrie din țară. La Miercurea-Ciuc au fost -6,4 grade Celsius
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani. Suma este una uriașă
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Georgina Rodríguez, o nouă lansare de succes. Anunțul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cum îți poți recupera averea dacă frații sau rudele refuză împărțirea moștenirii. Ce prevede Codul Civil
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Cum ar putea scăpa pensionarii de CASS la pensie? 2 decizii CCR care le-ar aduce bani la pensie
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...