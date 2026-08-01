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Ce înseamnă avertizările meteorologice emise de ANM. Diferențele dintre codul galben, portocaliu și roșu

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Ce înseamnă avertizările meteorologice emise de ANM. Foto Getty Images
Ce înseamnă avertizările meteorologice emise de ANM. Foto Getty Images
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Din articol
Cum emite ANM avertizările și atenționările meteorologice Ce reprezintă codurile de avertizare meteo Ce măsuri trebuie respectate în perioadele de caniculă

Codurile de avertizare emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) indică nivelul de risc al fenomenelor prognozate și au rolul de a avertiza populația înaintea producerii acestora. De la valuri de căldură și furtuni puternice până la ninsori abundente și viscol, fiecare culoare corespunde unui grad de severitate și impune măsuri de protecție adaptate situației.

Cunoașterea semnificației fiecărui cod de avertizare permite populației să își adapteze din timp activitățile și să adopte măsurile de protecție recomandate în funcție de nivelul de risc anunțat.

Cum emite ANM avertizările și atenționările meteorologice

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), mesajele de informare și avertizare sunt actualizate în funcție de evoluția, durata și intensitatea fenomenelor prognozate. Atunci când condițiile meteo pot deveni temporar periculoase pentru anumite activități, dar sunt caracteristice perioadei sau regiunii vizate, instituția emite informări meteorologice.

În cazurile în care pericolul este iminent, ANM transmite avertizări de fenomene meteorologice periculoase imediate, valabile pentru cel mult șase ore. Acestea au scopul de a informa din timp populația și autoritățile, pentru ca măsurile necesare să poată fi luate în vederea limitării efectelor produse de vremea severă.

  • Aceste avertizări sunt emise de Centrul Național de Prognoză Meteorologică, instituția responsabilă de monitorizarea și prognozarea fenomenelor meteorologice la nivel național.

Ce reprezintă codurile de avertizare meteo

Codurile de avertizare meteorologică emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) reprezintă sistemul oficial prin care sunt comunicate riscurile asociate fenomenelor prognozate. Acestea sunt clasificate în patru niveluri de severitate - verde, galben, portocaliu și roșu - și indică gradul de pericol estimat, precum și impactul pe care condițiile meteo îl pot avea asupra populației, infrastructurii și activităților din zonele vizate.

Cod roșu: Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, precum vânt puternic, ploi torențiale, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei sau ceață. Acestea sunt caracterizate de o intensitate foarte mare și pot produce efecte dezastruoase.

Cod portocaliu: Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, precum vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei sau ceață, cu un grad ridicat de intensitate.

Cod galben: Sunt prognozate fenomene meteorologice care pot deveni temporar periculoase pentru anumite activități, precum vânt puternic, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, ninsori abundente, viscol, temperaturi extreme, polei sau ceață. Aceste manifestări sunt însă specifice perioadei sau zonei pentru care a fost emisă avertizarea.

Cod verde: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase. (Sursă: Administrația Națională de Meteorologie/ANM)

Semnificația codurile ANM în cazul avertizărilor de caniculă

Deși semnificația oficială a culorilor rămâne aceeași pentru toate atenționările și avertizările meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), interpretarea acestora diferă în funcție de fenomenul vizat.

În cazul caniculei, codurile indică intensitatea valului de căldură, nivelul disconfortului termic și riscurile pe care temperaturile extreme le pot avea asupra sănătății populației. Cu cât nivelul de avertizare este mai ridicat, cu atât cresc riscurile asociate caniculei și devine mai importantă respectarea măsurilor de protecție recomandate de autorități.

Ce măsuri trebuie respectate în perioadele de caniculă

În perioadele cu temperaturi extreme, specialiștii recomandă respectarea unor măsuri simple, dar esențiale, pentru reducerea riscului de deshidratare și a problemelor de sănătate provocate de căldură.

„Hidratarea trebuie făcută constant, chiar și în lipsa senzației de sete, prin consumul regulat de apă și al altor lichide recomandate. De asemenea, este indicată evitarea expunerii directe la soare în intervalul orar 11:00-18:00, când radiațiile și temperaturile ating cele mai ridicate valori.

Pentru un confort termic sporit, se recomandă purtarea hainelor lejere, confecționate din materiale naturale și în culori deschise, precum și evitarea consumului de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea și poate amplifica efectele negative ale caniculei asupra organismului.”, a explicat pentru Digi24.ro Dr. Roxana Voica, medic specialist gastroenterologie și medic primar boli infecțioase.

Categoriile de persoane cele mai expuse riscurilor în perioadele cu temperaturi ridicate

„Persoanele vârstnice se numără printre cele mai expuse efectelor caniculei, deoarece senzația de sete se diminuează odată cu înaintarea în vârstă, iar organismul își pierde treptat capacitatea de adaptare la temperaturile ridicate. În aceste condiții, deshidratarea poate deveni un pericol real, în special pentru cei care urmează tratamente zilnice sau suferă de afecțiuni cronice.”, a adăugat medicul specialist

Editor : M.C.

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