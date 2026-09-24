Europa se confruntă cu un nou episod de căldură extremă, deși se apropie a doua lună de toamnă. O cupolă de căldură aduce temperaturi de până la 38 de grade Celsius pe continent. Climatologul Alex Trandafir spune că iarna ar putea fi mai caldă decât în mod obișnuit, dar avertizează că nu sunt excluse episoade izolate de vreme severă, cel mai probabil în a doua parte a sezonului.

Aer saharian și temperaturi de până la 38 de grade

Potrivit climatologului, cupolele de căldură au fost prezente în Europa încă de la începutul verii și au continuat să se formeze pe continent.

„Este un trend pe care l-am văzut încă de la începutul verii acesteia, și anume aceste cupole de foc care s-au dezvoltat continuu în tot continentul european”, a explicat Alex Trandafir.

Acesta a spus că aerul din zona Saharei a ajuns în Spania și Franța, unde temperaturile ating în aceste zile aproximativ 38 de grade Celsius.

Ce spune climatologul despre iarna care urmează

Alex Trandafir estimează că, în condițiile unui El Niño foarte puternic, temperaturile din această iarnă vor fi, cel mai probabil, peste normalul climatologic. O iarnă mai caldă, în ansamblu, poate avea însă și episoade izolate de vreme severă.

„Aceste valori ce depășesc pot să fie legate de niște episoade izolate de iarnă severă, așa cum am văzut și anul acesta, de exemplu în martie, când a avut loc acel episod de ninsoare în București”, a amintit acesta, menționând că astfel de episoade ar putea apărea „cel mai probabil în a doua parte a iernii”.

Editor : Ș.A.