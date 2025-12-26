Live TV

Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna ianuarie

Data publicării:
oameni cu caciula pe strada
Foto: GettyImages
Din articol
Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026 Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026 Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026 Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 29 decembrie - 26 ianuarie 2026. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi în general mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi ușor mai multe decât în mod obișnuit în aproape toată țara.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în nordul Carpaților Orientali și în Munții Apuseni, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor excedentare în toate regiunile.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice penntru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
masina pentru examinare auto
2
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina pe drum cu zapada
Raed Arafat, despre problemele cauzate de ninsori și vântul puternic: „Au fost două drumuri închise parțial în județul Olt”
Peisaj montan
Risc de avalanșe în Carpaţii Meridionali, în perioada 25 - 27 decembrie. Grosimea stratului de zăpadă la munte
ninsoare-abundenta-gettyimages
Cod galben de ninsori, vânt puternic și polei în prima zi de Crăciun. Trafic blocat în Olt, din cauza viscolului
Frosty Weather In Yakutsk, Russia
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Raed Arafat
Vreme severă în România. Raed Arafat a convocat o ședință de urgență cu prefecții din țară. Ce măsuri au fost luate
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Politicienii au intrat în vacanță, dar nu pentru mult timp. Reformele...
donald trump in biroul oval
Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria, anunță Donald Trump...
odesa, ukraina
Ucraina spune că e posibil ca Rusia să îi atace obiectivele...
Conference “Resilience and European Future of Sumy Region” in Kyiv
Pagubele provocate de Rusia pe Dunăre, documentate într-un registru...
Ultimele știri
Accident grav pe DN17: Două persoane au murit și o a treia a fost grav rănită. Momentul surprins pe camerele de supraveghere
Un bărbat a intrat cu toporul într-o casă, l-a atacat pe proprietar și a distrus două mașini. Imagini de pe camera de supraveghere
A doua zi de Crăciun 2025: Cele mai importante tradiții românești. Preotul explică ce obiceiuri trebuie evitate pe 26 decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru...
Adevărul
De ce referendumul din justiție ar putea eșua. Anonimatul magistraților, un semnal privind climatul din sistem
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Pro FM
Câți bani a câștigat Jon Bon Jovi la începutul carierei în muzică. Puțini știu că a debutat pe un album de...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Economistul Andrei Caramitru crede că economia va merge bine în 2026: „Ne vor scoate din belea”
Newsweek
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...