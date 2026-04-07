Ce se întâmplă cu vremea după valul de răcire de la început de aprilie. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 6 aprilie - 4 mai. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit la începutul perioadei, urmând ca temperaturile să crească treptat spre finalul lunii aprilie. În vest și centru va ploua mai puțin decât în mod obișnuit, iar ulterior ploile se vor extinde și se vor intensifica în special în sud și sud-est.



Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în zonele montane și în extremitatea de nord-est.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în regiunile sudice, precum și la munte, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în regiunile nordice, nord-estice și centrale, iar în rest vor în general apropiate de cele normale.

Editor : C.S.