Live TV

Ce vreme ne aduc primele săptămâni de toamnă. Prognoza ANM pentru perioada 18 august - 14 septembrie

Data publicării:
canicula in bucuresti
FOTO: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Săptămâna 18 - 24 august Săptămâna 24 - 31 august Săptămâna 31 august - 7 septembrie Săptămâna 7 - 14 septembrie

Următoarele săptămâni vor aduce temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării, iar precipitaţiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României, potrivit estimărilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) pentru intrevalul 18 august - 14 septembrie.

Săptămâna 18 - 24 august

În săptămâna 18-24 august, temperatura medie a aerului va avea valori mult mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, mai ales în vestul şi centrul ţării. Excepţie va face sud-estul teritoriului, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

În acelaşi interval, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 24 - 31 august

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al perioadei în cea mai mare parte a ţării. Cantităţile de precipitaţii estimate vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Săptămâna 31 august - 7 septembrie

Temperaturile medii vor avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul ţării se vor situa în jurul valorilor normale.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 7 - 14 septembrie

Mediile valorilor termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, sud-vestice, nordice şi centrale, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi, în general, deficitar în majoritatea regiunilor.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jakarta, Indonezia
1
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
Obit Hayden Panettiere
2
A murit actrița Hayden Panettiere, celebră pentru rolurile din „Nashville” și „Heroes”...
Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, s-a stins din viață la 36 de ani.
3
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre...
Paradă militară Polonia
4
Țara care și-a dublat în zece ani efectivul forțelor armate și care va avea în curând cea...
Ursula von der Leyen Visit To Turkey - Ankara
5
Erdogan schimbă direcția: aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai este o prioritate...
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Digi Sport
Lovitură de teatru! Când credeau că nu-i aude nimeni, oamenii legii au dezvăluit posibila cauză a morții lui Hayden Panettiere
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copil cu mbrela in soare si ploaie
Meteorologii anunță noi episoade de caniculă în următoarele două săptămâni. Când se răcește vremea
vreme extreme vijelii canicula
Vremea se schimbă radical: ANM a emis cod galben de caniculă și de vijelii. Temperaturile scad cu până la 12 grade în unele zone
Dunărea
Dunărea, la valori alarmant de mici. Debitul la intrarea în ţară va scădea până la 1.300 mc/s
canicula val caldura termometru
HARTA Cod galben de caniculă în vestul și centrul țării. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și răcire accentuată de luni seară
umbrela ploaie
Când ar putea reveni ploile în România. Ce anunță meteorologii
Recomandările redacţiei
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Maia Sandu: Rusia trimite intenţionat unele drone în Republica...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Mesajul ironic al lui Dominic Fritz la o zi după decizia CCR care îl...
Nord-coreeni în războiul din Ucraina.
Schimbare a tacticii de pe linia frontului. Moscova solicită din nou...
Primarul capitalei, Ciprian Ciucu.
Ciucu a contestat prelungirea controlului judiciar. „Dacă nu aș face...
Ultimele știri
Copil de 5 ani, ucis într-un accident produs de un adolescent de 15 ani. Ce s-a întâmplat
Distracție la înălțime la Big Little Festival: un DJ pune muzică de pe acoperiș
Când va fi pusă în funcțiune Centrala Hidroelectrică Nehoiaşu II. Proiectul Surduc-Siriu este realizat în proporție de 78%
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis, apariție emoționantă la nunta fiicei sale. Actorul bolnav de demență, surprins într-o poză care...
Cancan
Am făcut calculul. Ce pensie vei primi, în România, dacă ai muncit 35 de ani, cu un salariu de 4.000-5000 lei
Fanatik.ro
Fotbalistul căruia Gigi Becali i-a făcut clauza de 500 de milioane de euro, salvat de doi campioni mondiali...
editiadedimineata.ro
Un deceniu de dezinformare despre arme chimice și biologice: cum au evoluat narațiunile false
Fanatik.ro
Mitică Dragomir îi plânge de milă lui Gică Hagi. „N-are unul în teren care să țină echipa”
Adevărul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Playtech
Orașul european în care chiria pornește de la 237 de euro. Este pe locul doi în topul destinațiilor pentru...
Digi FM
Un român, mușcat grav de un rechin în largul Irlandei. Sebastian a leșinat după ce a pierdut mult sânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură! Aflat la răscruce, Pep Guardiola a ales și a dat vestea
Pro FM
Povestea mai puțin cunoscută a lui Natalie Imbruglia. A rămas fără bani și a locuit într-un subsol după...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ultimele clipe din viața lui Hayden Panettiere. Au apărut detalii despre o posibilă supradoză și intervenția...
Adevarul
Imagini ireale pe Dunăre: unul dintre cele mai mari fluvii ale Europei a devenit o mlaștină în județul Giurgiu
Newsweek
Nemulțumit de pensia primită după Marea Recalculare? Cum poate ajunge dosarul tău pe masa CCR. Exemplu concret
Digi FM
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. A plecat la Sulina cu fiica ei și a făcut o fotografie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Următoarea eclipsă totală de Soare va fi cea mai lungă din acest secol. În ce regiuni se va vedea cel mai bine
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine pentru a-și convinge stăpânul să-i dea o felie de pizza: „Se oprește doar când...
Film Now
Un destin sfâșietor. Hayden Panettiere a murit la trei ani după fratele ei mai mic: "Am pierdut jumătate din...
UTV
Dana Scîntei, fosta iubită a lui Azteca, s-a afișat alături de Maduka Okoye. Imaginile au stârnit speculații