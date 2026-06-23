Cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța: marți, 23 iunie 2026. Câte grade Cesius au arătat termometrele

Ziua de marţi a fost „cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franţa” de la începutul măsurătorilor meteorologice în 1947 şi numeroase recorduri absolute de temperatură au fost doborâte în vestul ţării, a anunţat agenţia Meteo-France, citată de AFP.

Indicatorul termic naţional - media temperaturilor diurne şi nocturne înregistrate la 30 de staţii de referinţă - a atins valoarea de 29,8°C, potrivit datelor provizorii comunicate marţi, la ora locală 17:00, de Meteo-France. Precedentul record, care era de 29,44°C, fusese stabilit pe 25 iulie 2019 şi pe 5 august 2003, notează Agerpres.

Numeroase recorduri absolute - care ţin cont de toate lunile anului - au fost încă o dată doborâte în oraşe din vestul Franţei: 43,3°C la Cazaux (Gironde), 42,2°C la Niort (Deux-Sevres), 42,1°C la Bordeaux (Gironde) şi 41,3°C la Rennes (Ille-et-Vilaine), tot conform datelor provizorii.

O temperatură de 44,3°C a fost măsurată în localitatea Pissos (Landes), semnalează Meteo-France.

„Condiţii similare sunt aşteptate până în acest weekend, cu valori maxime în jurul intervalului de 40°C-42°C şi cu temperaturi minime dificile”, potrivit agenţiei franceze de meteorologie.

„Acest val de căldură va fi comparabil, din punctul de vedere al severităţii, cu cel din august 2003. El îl va depăşi însă în ceea ce priveşte intensitatea maximă. Incertitudinea rămâne cu privire la durata sa”, a avertizat Meteo-France pe site-ul său oficial.

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Editor : B.E.