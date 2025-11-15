Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în mai multe localităţi din 13 judeţe. Meteorologul ANM Mihai Huștiu a explicat la Digi24 la ce temperaturi și fenomene să ne așteptăm în perioada următoare.

Ceața este un fenomen obișnuit în această perioadă a anului, potrivit meteorologului Mihai Huștiu.

„Vorbim de ceață și nebulozitate joasă stratiformă pe areale extinse în partea de sud și sud-est a țării, dar și prin centru, prin est.

Este un fenomen obișnuit pentru această perioadă a anului pentru sezonul rece, atunci când suprafața terestră și mai ales zonele joase de relief rămân mai reci și atunci umezeala este mai ridicată. Vorbim de inversiune termică.

Inversiunea aceasta termică înseamnă că temperatura, în loc să scadă cu înălțimea, crește cu înălțimea.

Și în această dimineață erau temperaturi ridicate la munte și temperaturi scăzute la câmpie. Un fenomen tipic, așadar, pe care îl avem în acest în aceste zile”, a explicat meteorologul ANM.

„Este ceață și nebulozitate joasă aici în zona de câmpie, inclusiv în Capitală, și mai ales în partea de sud și sud-est a țării, în vreme ce la deal și la munte este o vreme însorită, cu un cer mai mult senin”, a spus Mihai Huștiu.

„Și în aceste condiții și temperaturile evoluează diferit. Dacă aici, la câmpie, temperaturile nu trec la amiază de 8-9 grade, la munte așteptăm o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă, temperaturi de peste 15 grade și chiar izolat ne așteptăm să se atingă astăzi 20 de grade în zona deluroasă, atât în cea din sud, cât și în partea de vest”, a mai transmis meteorologul.

Specialistul a afirmat că și pe Valea Prahovei vor fi temperaturi de 15-16 grade Celsius. Nu sunt așteptate ploi, dar avem parte de acest fenomen de ceață în zonele joase.

„Același tablou meteorologic îl vom avea și duminică, tot în partea de sud-sud-est, ceață, nebulozitate stratiformă și o vreme predominant închisă, în vreme ce la deal și la munte o vreme însorită. Mâine însă mai apar și norii pe partea de nord și nord-vest a țării, unde ar putea ca izolat să plouă slab și trecător.

Luni va fi încă o vreme foarte caldă în mare parte din țară, cu mici excepții. În partea de sud, unde mai persistă ceața mai ales în prima parte a zilei, dar din orele serii de luni seara este de așteptat ca un front atmosferic rece să avanseze dinspre Europa Centrală, iar asociat cu acest front rece precipitații care se vor extinde, ploi în vest, nord-vest, urmând ca marți aceste ploi să cuprindă vestul, centru, nordul țării, iar spre seară și partea de sud.

Marți încă temperaturi ridicate în sud-est, de până la 19 grade în extremitatea de sud-est, dar pe partea de vest vremea se răcește.

Acest front rece aduce temperaturi în scădere evidentă - doar 6-7 grade prin nord-vestul țării, iar miercuri procesul de răcire se va generaliza în toată țara. O răcire accentuată. În Capitală, e de așteptat să plouă de marți seara.

Săptămâna viitoare va fi cu alternanțe mari. Dacă la mijlocul săptămânii așteptăm această răcire, de joi încolo, din 20 și până în 22 noiembrie, s-ar putea ca vremea să se încălzească din nou”, a explicat specialistul ANM.

Citește și:

Prognoza meteo până la jumătatea lunii decembrie. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Editor : Ș.R.