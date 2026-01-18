Live TV

Video Cele mai noi date despre vreme: gerul se extinde luni noapte în toată țara. România n-a mai trecut prin așa ceva din 2017, spune ANM

ger extrem frig termometru iarna
Foto: Getty Images
Informare de ger la nivelul întregii țări COD GALBEN de ger 18 ianuarie, ora 10:00 – 18 ianuarie, ora 20:00 COD GALBEN de ger, duminică 18 ianuarie, ora 20:00 – luni, 19 ianuarie, ora 10:00 COD GALBEN de ger, luni, 19 ianuarie, ora 10:00 – ora 20:00 COD GALBEN de ger, luni, 19 ianuarie, ora 20:00 – marți, 20 ianuarie, ora 10:00 Valul de frig nu este neobișnuit peentru luna ianuarie, dar România nu a mai experimentat o astfel de iarnă din 2017 Temperaturile de acum sunt sub media multianuală pentru această perioadă Ce se întâmplă cu precipitațiile: risc de polei

România nu scapă de ger prea curând. Ba mai mult, potrivit celor mai noi date de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), luni noapte toată țara se va afla sub cod galben de ger. Meteorologul Meda Andrei a arătat, în direct la Digi24, că deși este normal ca luna ianuarie să fie una friguroasă, România nu s-a mai confruntat cu un astfel de val de frig din 2017, iar cu circa 10 ani în urmă chiar și în capitală au fost -20 de grade Celsius. ANM avertizează despre riscul depunerii de polei, mai ales de la jumătatea săptămânii viitoare.

Prognoza meteo actualizată, cu cele mai noi informații publicate de ANM, hărțile zonelor afectate și explicațiile Medei Andrei, mai jos:

Informare de ger la nivelul întregii țări

În intervalul 18 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00, valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.
Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig.

COD GALBEN de ger 18 ianuarie, ora 10:00 – 18 ianuarie, ora 20:00

Screenshot 2026-01-18 at 10.51.46
Foto: ANM

Gerul va persista în nordul și nord-estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în jurul a -10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

COD GALBEN de ger, duminică 18 ianuarie, ora 20:00 – luni, 19 ianuarie, ora 10:00

Screenshot 2026-01-18 at 10.52.23
Foto: ANM

Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.

COD GALBEN de ger, luni, 19 ianuarie, ora 10:00 – ora 20:00

Screenshot 2026-01-18 at 10.52.51
Foto: ANM

În cea mai mare parte a Moldovei, în sudul, centrul și estul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade.

COD GALBEN de ger, luni, 19 ianuarie, ora 20:00 – marți, 20 ianuarie, ora 10:00

Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.

Valul de frig nu este neobișnuit peentru luna ianuarie, dar România nu a mai experimentat o astfel de iarnă din 2017

„Luna ianuarie, în general, este foarte rece în țara noastră. Este cea mai rece lună din an, dar este adevărat că din 2017 încoace nu prea a mai fost iarnă așa cum suntem noi obișnuiți. Gerul va persista până spre mijlocul săptămânii, cu temperaturi în general între -20 și -10 grade. Prin urmare, pentru nopțile care urmează vom avea cod galben în mare parte din țară. Un pic un pic mai plăcut din punct de vedere termic va fi în zona Crișanei, acolo unde nu este cod în această noapte, dar va fi mâine noapte, deci -20, -10° în general în mare parte din teritoriul țării noastre”, a declarat meteorolgoul Meda Andrei la Digi24.

„Nu va fi prea bine nici pe parcursul zilelor. Temperaturile vor fi chiar cu 7 -9 ° sub cele normale la această dată în multe regiuni, iar cod galben va fi pentru ziua de astăzi în centrul, sudul și estul țării, iar pentru ziua de mâine local în Transilvania, în Moldova de asemenea în Oltenia, Muntenia, chiar și în Dobrogea.

Temperaturile cele mai scăzute vor fi tot prin zonele din nord, nord-estul Moldovei, de asemenea, în zonele cu văi și depresiuni de prin Transilvania. Aici chiar și pe parcursul zilelor temperaturile pot fi în jur la -10°, deci gerul va persista și ziua, iar în rest, în general, vom avea temperaturi între -9 și -6 grade. Așadar, ca și rezumat, ger noaptea, în general -20 - -10°, ziua temperaturi tot așa foarte scăzute și cel mai frig va fiprin Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei”, a continuat meteorologul ANM.

Temperaturile de acum sunt sub media multianuală pentru această perioadă

„Dacă este să comparăm aceste temperaturi cu mediile climatologice, sunt temperaturi mai scăzute decât acestea. Însă în luna ianuarie, este normal să avem episoade de ger și temperaturi sub -20°, dar dacă din 2017 și până acum nu s-a mai întâmplat, ne acomodăm puțin mai greu. Însă, de exemplu, în 2012 și în București au fost temperaturi sub -20° noaptea. Iarăși, un an foarte rece, 2015-2016, în estul Transilvaniei temperaturi sub -30°, din nou Bucureștiul cu temperaturi sub -20. Prin urmare, în România, în ianuarie se întâmplă și astfel de de evenimente, dar comparativ cu media climatologică, da, suntem sub aceasta, spuneam chiar cu zone în care temperaturile să fie cu 7-9° ziua mai mici decât în mod normal, noaptea poate chiar mai scăzute”, a explicat Andrei.

Ce se întâmplă cu precipitațiile: risc de polei

„Până marți, pe parcursul zilei doar izolat sunt șanse să fie ninsori slabe, cu o probabilitate mai mare în partea de sud și de est a țării, poate prin zonele de munte, apoi se înmulțesc aceste precipitații în sud, apoi treptat, deci din noaptea de miercuri spre joi, în sud, apoi și în celelalte regiuni Nu vor mai fi doar ninsori, ci pot să apară și ploi și lapoviță. Prin urmare, mare atenție din a 2-a jumătate a acestei săptămâni: este o probabilitate foarte mare de depunere de polei, în special noaptea și dimineața. Dar pentru că temperaturile este posibil să rămână negative și pe parcursul zilelor, vor fi zone cu polei și în decursul zilelor”, a avertizat Meda Andrei, în direct la Digi24.

Editor : B.E.

