ploi
ANM anunță ploi torențiale. Foto: Profimedia
Ninge abundent pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului Transalpina, închisă din cauza ninsorilor

Val de fenomene extreme în România, de la ploi și inundații până la ninsori abundente și viscol în zonele de munte. Administrația Națională de Meteorologie anunță că urmează 48 de ore critice în mare parte din țară, cu primul cod roșu de precipitatii abundente pe luna octombrie, emis pentru zona Olteniei. În sud-vest, va ploua într-o zi cât pentru o lună. De asemenea, râuri din mai multe județe se află sub alertă cod roșu de inundații. ANM anunță și strat de zăpadă de 50 de  centimetri, alături de rafale de vânt de peste 80 de km/h. Printre măsurile de urgență luate deja de autorități se numără și închiderea Transalpina, anunță Digi24.

 

Ninge abundent pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului

ACTUALIZARE 21.36 Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, joi seară, că se intervine pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, unde ninge abundent.

Ninsoare pe DN 7A! Pe DN 7A, zona Obârşia Lotrului, ninge abundent şi se înregistrează vânt puternic. SDN Vâlcea acţionează permanent pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de iarnă”, a transmis, joi seară, DRDP Craiova.

Drumarii recomandă şoferilor să nu circule pe sectoarele de drumuri unde se înregistrează ninsori dacă nu au autoturismele echipate corespunzător pentru iarnă.

Știrea inițială

Directorul ANM, Elena Mateescu, declarat pentru Digi24 că o masă de aer foarte rece, de origine polară, a avansat și în zona României.

Un ciclon mediteranean a adus și precipitații în zona țării noastre, astfel încât vorbim despre fenomene atipice, dacă luăm în considerare ninsorile deja timpurii, care vor fi viscolite, și nu în ultimul rând, stratul consistent în zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Hunedora, Sibiu și Brașov. Până mâine seară (n.r. vineri), la ora 23:00, vorbim și despre intensificări asociate condițiilor de ninsoare - deci viscol, cu 70-80 km/h - și strat consistent de 30-50 cm. Deja înregistrăm, în multe masive, grosimi variabile de la 10 până la 15 cm”, a explicat meteorologul.

Elena Mateescu a anunțat că, joi, la ora 20:00, a intrat în vigoare un nou cod portocaliu pentru intensificări ale vântului în nouă județe din partea de sud a țării, inclusiv pentru municipiul București.

Ne așteptăm la intensificări pe parcursul nopții și până mâine seară, la ora 23:00, de 70-90 km/h, iar la ora 18:00 vom avea primul cod roșu pentru cantități abundente de precipitații pentru o lună octombrie pentru cele două județe, Dolj și Olt, unde cumulul acestora până mâine seara, la ora 21:00, poate să fie între 100-100 10 l/m² -  cam de două ori cât ar trebui să cadă într-o lună octombrie”, a spus directorul ANM.

De sâmbătă dimineață, însă, lucrurile se vor schimba ușor.

„Vorbim despre o ameliorare în ceea ce privește aria precipitațiilor. Vor mai fi posibile sâmbătă și duminică cantități de 10-15 l/m² la nivel punctiform, dar vremea va mai rămâne rece în special în zonele nordice și centrale, pentru că maximele în aceste reale nu vor depăși chiar și sâmbătă și duminică 15- 16 grade, în timp ce în sudul țării, mai ales în Lunca Dunării, vom vorbi de temperaturi de până la 20°C, astfel încât la finalul săptămânii și debutul săptămânii viitoare să vorbim din nou de temperaturi ușor peste 20 de grade, mai ales în vestul, sudul și sud-estul țării”, a spus Elena Mateescu.

Transalpina, închisă din cauza ninsorilor

Transalpina, șoseaua care traversează Munții Parâng, a fost deja închisă, la primele ore ale dimineții de joi, chiar înainte să intre în vigoare codul portocaliu de ninsori. La altitudini foarte mari, vântul deja bate cu putere, vizibilitatea este mult redusă, iar pe partea carosabilă s-a așternut un strat de zapadă, care ar face circulația autoturismelor în zonă deosebit de periculoasă, anunță Digi24.

Un șofer care a pornit din Vâlcea a fost luat însă prin surprindere de decizia autorităților și a rămas blocat. Bărbatul a cerut ajutorul echipelor de intervenție.

Alții, care au făcut cale întoarsă, auziseră de codul portocaliu de vreme rea instituit de autorități, dar sperau totuși să poată vizita zona fără probleme.

Un strat consistent de zăpadă s-a așternut și în Masivul Bucegi. Peisajul poate fi tentant pentru turiștii amatori de drumeții de iarnă, însă meteorologii avetizează că pericolul de avalanșă este ridicat.

A nins și în Masivul Postăvaru, dar și în Făgăraș, iar pe Transfăgărășan drumarii acționează încontinuu pentru a curăța șoseaua.

La Bâlea Lac stratul de zăpadă depășește deja 10 centimetri.

Editor : C.A.

