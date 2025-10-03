Live TV

Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Val de ninsori, ploi și frig vineri. Cum va fi vremea în weekend. Foto: Shutterstock
Ciclon mediteraneean în partea de sud-est a Europei Vremea se ameliorează de sâmbătă Săptămâna viitoare se încălzește, apoi vin noi ploi

România scapă de vremea aprigă pentru această perioadă de octombrie spre sfârșitul săptămânii. Ploile se domolesc de sâmbătă, iar duminică și începutul săptămânii viitoare vor aduce chiar și 17 grade Celsius în termometre, în unele regiuni ale țării. Meteorologii avertizează însă că ploile se întorc de la mijlocul săptămânii viitoare, mai ales în est, sub influența unui nou ciclon mediteranean. La acest moment, toată țara este sub avertizare meteorologică de vreme rea. La munte a nins abundent, iar în sudul țării sunt avertizări cod roșu de ploi abundente și inundații.

Ciclon mediteraneean în partea de sud-est a Europei

Pe litoral, vântul a suflat cu putere vineri. Meteorologii au anunțat că acesta a depășit la rafală 80 km/h, motiv pentru care toate porturile de la Marea Neagră au fost închise.

Din cauza ploilor abundente, mai multe bucăți de stâncă au căzut de pe versanți, pe Drumul Național 57, din județul Mehedinți, traficul fiind blocat zeci de minute. Iar la munte a nins toată noaptea. În unele zone, stratul de zăpadă a ajuns la jumătate de metru, iar mai multe drumuri montane au fost blocate din cauza copacilor căzuți pe șosele.

În sudul țării este pericol de inundații. Salvatori din patru județe au fost mobilizați în Dolj și Olt, fiind pregătiți să intervină unde va fi nevoie.

Județele Olt si Dolj sunt sub avertizare de cod rosu de inundații încă de ieri (n.r. joi), de la ora 18.00, iar această avertizare expiră vineri seara la ora 21.00. Și județul Mehedinti a intrat sub cod roșu de inundații începând cu ora 12.00.

„Sunt mai multe țări afectate - Bulgaria, Grecia. Într-o săptămână temperaturile au scăzut foarte mult. De la 30 de grade au ajuns chiar mai jos de 10 grade. Toată partea aceasta de sud-est a Europei, de fapt și partea centrală, a intrat sub influența acestei mase de aer rece, ceea ce înseamnă temperaturi cu 8-15 grade mai scăzute decât ar fi normal. În mod concret înseamnă temperaturi care au coborât frecvent sub 10 grade, care au fost asociate cu intensificări ale vântului. În partea de sud a țării, în zona Capitalei, sunt temperaturi înregistrate în adăpostul meteorologic de 7-8-9 grade în această după-amiază, asociate cuvântul puternic de 70-80- chiar 90km/h determină o amplificare a senzației de rece”, a explicat, în direct la Digi24, meteorologul Gabriela Băncilă.

„Deci este mult mai rece decât ar fi normal, (n.r. ciclonul mediteraneean) a venit exact dinspre poli, pe o circulație directă, și s-a poziționat, se izolează în această parte de sud-est. În timp ce vorbeați despre temperaturi de 30 grade care au fost și la noi, dar care zilele acestea acum s-au înregistrat în Spania, temperaturi de 30-34 de grade. Adică, o vreme la contraste”, a spus expertul.

Vremea se ameliorează de sâmbătă

Ciclonul a adus ploi abundente nu doar în România, ci în zona Peninsulei Balcanice - Grecia, Bosnia, Bulgaria, părți din Serbia, care au înregistrat în aceste zile cantități foarte mari de apă, de peste 110-138 litri pe metru pătrat, a spus Gabriela Băncilă.

În orele următoare, sistemele noroase asociate ciclonului mediteraneean, care a determinat inundațiile se ridică spre partea de nord-est.

„Vorbim despre zona Moldovei, zona Dobrogei, începem cu Dobrogea, mergând spre zona Moldovei. În a doua parte a nopții, ploile abundente vor înceta în zona Olteniei și a Munteniei, dar riscul de inundații rămâne”, anunță Gabriela Băncilă, subliniind că noi ploi torențiale nu sunt excluse în zona Galați-Vaslui.

La munte, „se estimează că până mâine seară, (...) grosimea stratului de zăpadă crește și depășește jumătate de metru pe crestele cele mai înalte ale Carpaților Meridionali. Va ninge puțin și prin Carpații Orientali, numai că stratul de zăpadă care va fi acolo nu va fi atât de consistent, pentru că în zona Carpaților Orientali se va întâmpla fenomenul invers, adică atunci când vor începe precipitațiile, vor fi sub formă de ninsoare și, treptat, odată cu aportul de aer mai cald dinspre Marea Neagră, se vor transforma în lapoviță și apoi în ploaie. Deci se duce repede”, a explict meteorologul ANM.

Săptămâna viitoare se încălzește, apoi vin noi ploi

Veștile pentru săptămâna viitoare sunt îmbucurătoare, însă de la mijlocul săptămânii revin ploile.

„De la vremea aceasta foarte rece, foarte probabil ca spre sfârșitul și începutul săptămânii viitoare, să se încălzească. Dar această încălzire va fi succedată - adică temperaturi duminică de 14- 15-17 grade - de un nou ciclon mediteranean, care să acționeze deasupra țării noastre la mijlocul săptămânii viitoare. Deci se încălzește, dar apoi începe să plouă și aceste ploi, care sunt estimate a se întâmpla destul de repede, 8-10 octombrie, la mijlocul săptămânii viitoare, pare a fi mai abundente de această dată pe partea de est și sud-est a țării”, anunță Gabriela Băncilă.

