Video Ciclon mediteranean în România: ANM anunță ploi în mare parte din țară, ninsori și viscol. Cum va fi vremea săptămâna viitoare

o femeie cu umbrela in ploaie pe strada
Un ciclon mediteranean traversează România zilele acestea. Meteorologul ANM Iris Răducanu a declarat sâmbătă, în direct la Digi24, că „până luni dimineață este în vigoare un cod galben de ploi” în mai multe regiuni, unde se pot acumula până la 50–80 l/mp, iar la munte vor fi lapoviță, ninsoare și viscol, cu strat de zăpadă consistent. După acest episod, precipitațiile vor continua în majoritatea zonelor, însă vor fi mai slabe, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

„Până luni dimineață avem în vigoare o atenționare cod galben pentru partea de sud a Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei, acolo unde în continuare va ploua, se vor acumula cantități de apă de până la 50l/m², pe alocuri chiar până la 70-80l/m². În Carpații Meridionali și în Carpații Orientali, la altitudini de peste 1.600 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se va depune local strat consistent de zăpadă, în medie de până la 50 cm și tot acolo, pe creste va fi viscol”, a spus meteorologul.

Ea a mai afirmat că după ziua de luni, „precipitațiile vor continua în majoritatea regiunilor, însă acestea vor fi slabe cantitativ și vor apărea temporar pe parcursul săptămânii viitoare în majoritatea regiunilor, inclusiv în Capitală”.

„În ceea ce privește vântul, ne mai așteptăm la intensificări ale acestuia mâine în partea de est și de vest a teritoriului, dar și la munte, în special pe creste, acolo unde va mai viscoli ninsoarea, chiar dacă aceasta va fi slabă cantitativ pe parcursul săptămânii care urmează”, a spus aceasta.

„Ca temperaturi ne vom situa în general în jurul normelor climatologice, vom vorbi de maxime cuprinse la nivelul întregii țări, între 8-9 grade și până la 16 grade, asta mai ales prin sudul și sud-estul teritoriului, iar nopțile vor aduce temperaturi în general peste pragul înghețului în toată țara”, a adăugat meteorologul.

Întrebată când am putea avea temperaturi mai ridicate, ca cele de primăvară, și soare, aceasta a spus: 

„Din materialele pe care le avem în acest moment, se pare că nici săptămâna următoare nu scăpăm de ploi, chiar dacă acestea vor fi slabe cantitativ, dar vor apărea pe anii restrânse cam prin toate regiunile, inclusiv în Capitală.  Temperaturile pe tot parcursul săptămânii următoare se vor menține în jurul normelor climatologice, deci o vreme practic normală pentru primăvară, așa cum ar trebui să fie în această perioadă”, a declarat meteorologul.

„Până la acest episod, luna martie a fost una destul de secetoasă, nu au fost ploi și chiar era nevoie de un episod de precipitații pentru a se reface cât de cât rezerva de apă din sol”, a mai punctat ea. 

