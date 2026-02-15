Live TV

Cinci județe se află sub avertizare de vânt puternic. Anunțul meteorologilor

Data publicării:
femeie cu o umbrela
ANM a emis un cod galben de vânt puternic în mai multe zone din țară. FOTO: Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineaţa, atenţionări nowcasting Cod galben de vânt puternic pentru zone din cinci județe, valabile până la ora 12:00.

Potrivit meteorologilor, în zona de munte a judeţelor Braşov, Prahova şi Dâmboviţa, la altitudini de peste 1.800 de metri, se va semnala vânt cu viteza la rafală de 70-85 km/h, care viscoleşte şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină scăderea vizibilităţii sub 100 de metri.

De asemenea, în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara vântul va avea viteza la rafală de 85 km/h, va viscoli şi troieni zăpada deja depusă şi va determina scăderea vizibilităţii sub de 100 metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. 

