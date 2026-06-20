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Cod galben de caniculă în 15 judeţe, de la 12:00. Valul de căldură se extinde şi se intensifică de duminică HARTĂ

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un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Foto: Getty Images
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Meteorologii anunţă căldură excesivă, sâmbătă, în 15 judeţe ale ţării, fiind emisă o avertizare cod galben, cu temperaturi ce ajung la 34 de grade. De duminică, valul de căldură se extinde şi se intensifică, fiind anunţate temperaturi ce ajung la 36 de grade.

ACTUALIZARE 10:20 Într-o actualizare a prognozei, emisă sâmbătă, ANM anunţă că, până pe 22 iunie, la ora 21.00, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat sâmbătă în vest, apoi şi în sud-vest.

„Maximele termice vor fi cuprinse între 25...26 de grade pe litoral şi 34...36 de grade în vest şi sud-vest, cu cele mai ridicate valori duminică (21 iunie) când local va fi caniculă”, a transmis ANM.

În plus, meteorologii anunţă şi instabilitate atmosferică.

cod galben luni
Cod galben, luni, 22 iunie. Foto: ANM

„Duminică şi luni (21, 22 iunie) în vestul ţării, precum şi în zona Carpaţilor Occidentali şi Meridionali,  iar marţi (23 iunie) cu precădere în sud, centru şi nord-est, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40...60 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni”, arată meteorologii.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

Avertizarea cod galben valabilă pentru ziua de sâmbătă a fost extinsă la 15 judeţe, fiind adăugat pe hartă judeţul Dolj.

Știrea inițială. Potrivit ANM, sâmbătă, în intervalul 12.00 – 21.00, este cod galben de caniculă în mai multe zone ale ţării.

„Sâmbătă (20 iunie) în Crişana, Banat, Maramureş, vestul şi centrul Transilvaniei şi în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unităţi”, potrivit ANM.

cod galben actualizat
Cod galben sâmbătă, 20 iunie. Foto: ANM

Avertizarea vizează judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Timiş și Dolj.

Duminică (21 iunie) în Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia şi în vestul şi centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Cod galben duminică, 21 iunie Foto: ANM

„Maximele termice vor fi cuprinse între 31 şi 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi sud-vest unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, transmit meteorologii.

Avertizarea cod galben va fi valabilă pentru judeţele Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Caraş-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Maramureş, Mureş, Olt, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Timiş şi Vâlcea.

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