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Cod galben de caniculă în mai multe județe: ANM anunță până la 37 de grade. Au fost emise și alerte de furtuni și vânt puternic HARTĂ

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termometru de caniculă și furtuni
Foto: Getty Images
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Din articol
Furtuni și vânt puternic Vremea la București 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă în mai multe regiuni ale țării. În același timp, meteorologii au transmis o informare privind perioade de instabilitate atmosferică, averse torențiale și intensificări ale vântului, valabilă marți.

Potrivit ANM, codul galben de caniculă va fi valabil luni, între orele 10:00 și 21:00, și vizează Crișana, Banatul, Maramureșul, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

„Luni (31 august), în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sudvestul Munteniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități”, avertizează meteorologii.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, „cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”.

Vremea va rămâne călduroasă și în zilele următoare în regiunile vestice și sudice.

„Marți și miercuri (1 și 2 septembrie), vremea se va menține călduroasă în regiunile vestice și în cele sudice, iar în sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei va fi disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități”, mai transmite ANM.

 

Foto: ANM

Furtuni și vânt puternic

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă marți, între orele 01:00 și 23:00, pentru perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

În noaptea de luni spre marți, fenomenele vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Transilvaniei și al Olteniei. Pe parcursul zilei de marți, instabilitatea atmosferică este prognozată în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Moldova și în nordul Munteniei.

„Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40...50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm)”, precizează meteorologii.

În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.

Vremea la București 

În Capitală, luni, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade, iar cea minimă de 14...17 grade.

Pe parcursul zilei de marți, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32...33 de grade.

ANM precizează că în intervalul 31 august, ora 10 - 01 septembrie, ora 23, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică.

Editor : C.S.

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