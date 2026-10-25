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Cod galben de ceață în București și alte regiuni: ce zone sunt afectate și cât durează avertizările ANM

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Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
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Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în orele următoare în mai multe regiuni din ţară, inclusiv în București.

Potrivit meteorologilor, ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri va persista până la ora 9:00 în localităţi din judeţele Arad, Bihor, Botoşani, Neamţ şi Iaşi.

Ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri se va manifesta până la ora 10:00 şi în Bucureşti, îndeosebi în zona periferică, precum şi în judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud.

De asemenea, până la ora 11:00, vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri pe raza judeţelor Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Constanţa şi Tulcea.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. 

Editor : Ș.R.

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