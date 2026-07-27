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Video Cod galben de furtuni în aproape jumătate din ţară. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale. Vremea la București HARTĂ

Data actualizării: Data publicării:
cod portocaliu si cod galben de vreme rea 23 iunie
FOTO: Shutterstock
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Din articol
Prognoză București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o nouă atenționare cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță averse torențiale, vijelii, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

Potrivit ANM, în intervalul de valabilitate 27 iulie, ora 12 – 27 iulie, ora 23, în „Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h), averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”.

ANM menționează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Un alt cod galben este anunțat în intervalul de valabilitate 27 iulie, ora 23 – 28 iulie, ora 10. „În noaptea de luni spre marți (27/28 iulie) vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, cu viteze de 70...80 km/h, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90...100 km/h”, informează ANM.

Intensificări ale vântului cu viteze la rafală, în general de 45...50 km/h, vor fi în primele ore ale intervalului și în nord-estul Moldovei.

Al treilea cod galben este anunțat în intervalul de valabilitate: 28 iulie, ora 10 – 28 iulie, ora 20. „Pe parcursul zilei de marți (28 iulie), temporar, vântul va avea intensificări în estul Moldovei, cu viteze la rafală de 50...70 km/h, precum și în zona Carpaților de Curbură, cu rafale de 70...90 km/h”.

Intensificări ale vântului cu viteze la rafală, în general de 45...50 km/h, vor fi în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și în vestul Olteniei.

Harta
Foto: ANM

Prognoză București

Începând cu data de 27 iulie, ora 10.00, și, până la 28 iulie, ora 9.00, în București cerul va avea înnorări temporare și mai ales după-amiaza, vor fi ploi de scurtă durată (2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor (viteze la rafală de 35...40 km/h). Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

În intervalul 28.07.2026, ora 09:00 - 28.07.2026, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări după-amiaza și seara, când vor fi posibile averse (1...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade.

În intervalul 27 iulie, ora 12 - 28 iulie, ora 20, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de atenționare meteorologică. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Editor : Sebastian Eduard

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