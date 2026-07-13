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Video Cod galben de furtună și ploi torențiale, azi, în 12 județe și în Capitală. Vremea în restul săptămânii și cât de cald va fi la mare

Data actualizării: Data publicării:
Furtuna, fulgere, ploaie
Foto: Profimedia
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Din articol
Cod galben de vijelii și ploi puternice, luni, până la ora 20 Cum va fi vremea în zilele următoare Vremea la mare

Capitala și mai multe județe se află luni sub o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. În zilele următoare, instabilitatea atmosferică se va resimți în mai toate regiunile, cu temperaturi fluctuante. În weekend vremea va fi mai caldă, cu temperaturi aproape de 35 de grade Celsius. La mare se anunță vreme în general frumoasă, dar nu vor lipsi ploile de scurtă durată.

Cod galben de vijelii și ploi puternice, luni, până la ora 20

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Foto: meteoromania.ro

Astfel, potrivit alertei meteo cod galben emise luni de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă între orele 13 și 20, „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali și sud-vestul Dobrogei”.

Meteorologii anunță „averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”.

Cum va fi vremea în zilele următoare

Potrivit directorului de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, „mâine mai puțină instabilitate de așteptat, în special în zona montană, după care este posibil ca restul săptămânii să aducă episoade de instabilitate în majoritatea regiunilor și variații ale regimului de temperatură. Dacă astăzi, mâine, poimâine așteptăm o creștere a valorilor termice care să ajungă spre 31 - 33°C în partea de vest, sud-vest a teritoriului”, la jumătatea săptămânii este posibilă o ușoară scădere.

În weekend,  sunt șanse de temperaturi spre 34 - 35°C pe arii mai extinse în partea de vest și de sud a teritoriului, inclusiv în zona Capitalei.

Vremea la mare

„Și la mare vremea va fi schimbătoare, vor fi și acolo condiții de averse, dar aș merge mai degrabă pe ideea unei vremi în general frumoase”, a declarat Florinela Georgescu. Sunt așteptate averse de scurtă durată care nu vor influența aspectul general al vremii, iar temperaturile și aici vor fi destul de ridicate, cu aceeași tendință de creștere, mai accentuate spre sfârșitul săptămânii”.

„Ploile pe care le așteptăm sâmbătă, duminică, mai ales, ar putea fi la nivelul țării, pe arii mai extinse, dar litoralul pare a fi ceva mai ferit. Maxime, de exemplu, duminică, de așteptat în jurul  a 27 - 28°C”, a mai spus meteorologul Florinela Georgescu.

Editor : B.E.

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