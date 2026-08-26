Cod galben de furtuni: ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe. Zonele vizate și vremea la București HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, două avertizări cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale, valabile miercuri și joi în mai multe regiuni din țară.

Prima avertizare cod galben este valabilă miercuri, între orele 10:00 și 23:00.

„În cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp”, transmite ANM.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

Foto: ANM

Cod galben și joi

ANM a emis o avertizare cod galben și pentru ziua de joi, valabilă între orele 12:00 și 23:00.

„În estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp”, precizează meteorologii.

De asemenea, ANM notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe arii restrânse și în restul țării.

Foto: ANM

Vremea în București

În Capitală, miercuri, valorile termice vor scădea față de intervalul anterior, astfel că temperatura maximă va fi de 29...30 de grade. Cerul va avea înnorări temporare și trecător va ploua slab în primele ore și din nou spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17...18 grade.

Pe parcursul zilei de joi, cerul va avea înnorări, iar mai ales după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în general de 4....10 l/mp ) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor (rafale de 45...55 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.

ANM menționează că în intervalul 26 august, ora 10 - 27 august, ora 23, pentru municipiul București nu va fi în vigoare o atenționare sau avertizare meteorologică.

Editor : C.S.