Live TV

Cod galben de furtuni: ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe. Zonele vizate și vremea la București HARTĂ

Data publicării:
o umbrela si fulgere de furtuna
Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cod galben și joi Vremea în București 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, două avertizări cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale, valabile miercuri și joi în mai multe regiuni din țară.

Prima avertizare cod galben este valabilă miercuri, între orele 10:00 și 23:00.

„În cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp”, transmite ANM.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile, pe arii restrânse, și în restul teritoriului.

Foto: ANM

Cod galben și joi

ANM a emis o avertizare cod galben și pentru ziua de joi, valabilă între orele 12:00 și 23:00.

„În estul și sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei și local în Carpații Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp”, precizează meteorologii.

De asemenea, ANM notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe arii restrânse și în restul țării.

Foto: ANM

Vremea în București 

În Capitală, miercuri, valorile termice vor scădea față de intervalul anterior, astfel că temperatura maximă va fi de 29...30 de grade. Cerul va avea înnorări temporare și trecător va ploua slab în primele ore și din nou spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 17...18 grade.

Pe parcursul zilei de joi, cerul va avea înnorări, iar mai ales după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în general de 4....10 l/mp ) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în timpul ploilor (rafale de 45...55 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.

ANM menționează că în intervalul 26 august, ora 10 - 27 august, ora 23, pentru municipiul București nu va fi în vigoare o atenționare sau avertizare meteorologică.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meetings of the parliamentary groups
1
Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei...
radu manta
2
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
3
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
4
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Primarul Craiovei anunţă că va înlocui sursa pe cărbune a termoficării din oraş cu o...
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Digi Sport
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vreme extreme vijelii canicula
HARTĂ Cod galben de caniculă și furtuni în România: ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade, ploi torențiale și vijelii
vremea in septembrie
Urmează temperaturi mai ridicate decât normalul în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM până la jumătatea lunii septembrie
Avertizare meteo de furtuni.
Avertizări meteo imediate: ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în București și Giurgiu în următoarea oră
vremea-pe-urmatoarele-4-saptamani-pana-la-10-august
Variații ușoare ale temperaturilor și ploi. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în fiecare regiune
Vremea la extreme: temperaturi caniculare, disconfort termic și furtuni. Care sunt județele aflate sub avertizare cod galben
Recomandările redacţiei
cseke attila sustine o conferinta de presa
Riscul de blocaj în primării. Cseke Attila: „Nu există...
moscova
Reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocată la...
Drona Olimp
Un fragment de dronă a fost descoperit pe o plajă din Olimp. Momentul...
John Ratcliffe
Kremlinul spune de ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Dmitri...
Ultimele știri
Muniție americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Sentința primită de „creierul” rețelei, care risca 40 de ani de închisoare
Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili. Parlamentarii s-au grăbit să modifice legea
Opt consilieri din Arad au demisionat din cauza riscului de incompatibilitate. „Nu putem schimba regulile în timpul mandatului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Dolly Parton și soțul ei nu au avut copii. Povestea unei decizii pe care nu au regretat-o: "Probabil aș...
Cancan
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Fanatik.ro
După 10 meciuri la FCSB, Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu: „Până atunci rămâne!”
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Ăsta e adevăratul motiv pentru care Dinamo l-a pierdut gratis pe puștiul care face furori în Liga 2: „Nu...
Adevărul
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
Playtech
CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea rămâne și după 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
Pro FM
Ce spunea Dolly Parton în ultimul ei interviu, dat cu patru zile înainte să moară: "Am atâta lucruri pe care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Mama lui Hayden Panettiere dezvăluie ce s-a întâmplat între ele înainte de moartea actriței: „Mi-am pierdut...
Adevarul
Poporul misterios care a ales iudaismul și a luptat cu lumea islamică: cine au fost, de fapt, khazarii
Newsweek
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
Timpul în familie, cel mai prețios pentru ei. Ashton Kutcher și Mila Kunis, după-amiază perfectă alături de...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului