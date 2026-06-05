Cod galben de furtuni în România: două zile de instabilitate atmosferică, ploi torențiale, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben pentru instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării, valabile pe 5 și 6 iunie. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși local 40 l/mp.

Pentru 5 iunie, în intervalul 12:00 – 23:00, sunt vizate zonele Munților Apuseni, jumătatea de nord a Carpaților Orientali, sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei. În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii cu rafale de 50–70 km/h. De asemenea, sunt posibile căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp în intervale scurte de timp.

Sursa foto: ANM

Meteorologii precizează că, pe parcursul după-amiezii, fenomene similare se pot manifesta pe arii restrânse și în centrul și sud-estul țării, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă vor mai fi averse locale în Transilvania și zona Carpaților Orientali.

O a doua atenționare cod galben este valabilă pentru 6 iunie, între orele 12:00 și 23:00. Aceasta vizează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, zona de munte, precum și local Maramureșul, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei.

Sursa foto: ANM

Și în aceste regiuni sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, vijelii cu viteze de 50–70 km/h. De asemenea, pot apărea căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot atinge 15–25 l/mp, iar izolat pot depăși 30–40 l/mp.

ANM mai precizează că manifestările de instabilitate atmosferică vor continua local și în nopțile și zilele următoare, în special în estul și sud-estul țării, dar și în jumătatea estică a teritoriului.

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Editor : C.A.