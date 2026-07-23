Live TV

Video Cod galben de furtuni pentru 28 de județe și București. Zonele vizate de grindină, vânt puternic și ploi torențiale HARTĂ

Data actualizării: Data publicării:
Noi avertizări meteo de furtuni.
Noi avertizări meteo de furtuni. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Vremea în Capitală

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenţionări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii şi averse torenţiale însemnate cantitativ, fenomene care vor afecta, treptat, 28 de judeţe şi Municipiul Bucureşti, pe parcursul zilelor de joi şi vineri.

Potrivit meteorologilor, joi, între orele 13:00 - 21:00, va fi cod galben în judeţele Timiş, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureş, Dâmboviţa şi Prahova, unde se vor semnala intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h), averse torenţiale însemnate cantitativ (15 - 25 l/mp), descărcări electrice şi căderi de grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

De asemenea, în judeţele Dâmboviţa şi Prahova vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală în jurul a 50 km/h. Prin acumulare, se vor strânge 20 - 40 litri de apă pe metrul pătrat.

Foto: ANM

Pe parcursul zilei de vineri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, va fi în vigoare al doilea cod galben de vreme instabilă, în cea mai mare parte a Munteniei şi a zonei de munte, precum şi în sud-vestul Moldovei şi al Transilvaniei. În aceste zone, vor fi perioade cu averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm), iar în intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de peste 40 - 50 l/mp.

Judeţele vizate sunt: Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Alba, Sibiu, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

Foto: ANM

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului. 

Vremea în Capitală

În București, joi, vremea va fi ușor instabilă, iar valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara când vor fi averse slabe (5...10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor (40...45 km/h). Temperatura maximă, mai ridicată față de ziua precedentă, va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 12...15 grade.

Vineri, vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor menține sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Cerul va avea înnorări, temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi perioade cu averse torențiale (10...20 l/mp și izolat posibil peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km). Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade.

ANM menționează că în intervalul 24 iulie, ora 12 - 24 iulie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dan tesloianu
1
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de...
Giorgia Meloni şi Donald Trump, în timpul unei întâlniri oficiale.
2
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat”...
rus mort
3
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost...
Zohran Mamdani
4
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
5
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
Digi Sport
3 zile a durat liniștea în Argentina! "Ruptură" totală Messi - Scaloni: "Cine naiba i se opune?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
People walk across a busy street while holding umbrellas on a rainy day. Cars are parked nearby, and the wet pavement shines under the falling rain.
Meteorologii au emis noi avertizări de furtuni. Județul afectat de cod roșu și zonele în care va ploua într-o zi cât într-o lună
furtuni sii semn de avertisment
Noi alerte cod galben și portocaliu de furtuni și vijelii: sunt vizate 24 de județe și Bucureștiul. Anunțul ANM
VALENCIA, SPAIN – August 17, 2025: Tourists and locals cool off in fountains and water misters as a heatwave sweeps across Spain, with temperatures in Valencia soaring above 40 degrees Celsius — the highest recorded since 1950. Credit: Eduardo Ripoll. Cre
Meteorologii anunță cum va fi vremea până în 17 august. Estimări pentru următoarele patru săptămâni
ploi torentiale avertizare furtuna anm
Cum va fi vremea în zonele afectate de inundații din Prahova, în următoarele zile. Prognoza ANM
umbrela galbena tinuta in soare
Meteorologii au emis prognoza pentru finalul lunii iulie. Ce îi așteaptă pe români în următoarele două săptămâni
Recomandările redacţiei
nava care arde in marea neagra
Unul dintre marinarii răniți pe nava lovită de drone în Marea Neagră...
prahova
Dezastrul lăsat în urmă de furtuni: doi oameni răniți la Târgu Jiu...
Proteste Kiev
Cel mai recent sondaj de opinie din Ucraina: Fedorov îl depășește pe...
George Simion.
George Simion susține că a avut discuții informale cu Nicușor Dan...
Ultimele știri
Bătaie într-un autobuz din București: O controloare STB a fost lovită după ce a cerut biletul unei pasagere
Avertismentul ANSVSA după inundații: Pot apărea boli grave transmise de la animale la oameni. Ce recomandări au autoritățile
Pentru prima dată după aproape un an, Lavrov s-a întâlnit cu Rubio. Despre ce au discutat cei doi în Manila
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Leu și aduce vești excelente pentru patru zodii. Cine sunt nativii cărora norocul le surâde...
Cancan
Pasagerul care a fost la un pas să fie aspirat prin hublou acuză echipajul Ryanair că a rămas nepăsător
Fanatik.ro
Lamine Yamal și-a ridicat tricoul, iar vânzările au explodat! Cum a dat lovitura o firmă care comercializează...
editiadedimineata.ro
Franța se pregătește de interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți
Fanatik.ro
Oferte din Anglia și Italia pentru Edi Iordănescu: ”Aș fi spus ‘DA’”
Adevărul
Reportaj în Ungaria de Est, paradisul cultural și acvatic de la granița României. Cât costă un sejur în...
Playtech
Ce avere avea Gabriela Firea în ultima declarație publică. Salarii, proprietăți și alte venituri ale fostului...
Digi FM
Influenceriță româncă, condamnată după ce a furat o brățară de 36.500 de euro de la Louis Vuitton. A fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dezastru în prima ligă din România! Clubul a informat Federația că se retrage din campionat
Pro FM
Ștefan Stan, mărturisiri despre despărțirea de mama fiicelor sale: „Nu găsim cale de mijloc, comunicarea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
Adevarul
De ce și-a schimbat Ucraina șeful armatei în plin război. Lecția pe care România nu vrea să o învețe
Newsweek
Județele în care pensia e mult peste medie. De ce unii pensionari iau cu 2.000 de lei mai mult ca alții?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Woody Harrelson a împlinit 65 de ani! Cum l-au schimbat cele trei fiice pe celebrul actor: „M-au ajutat să...
UTV
MrBeast s-a căsătorit în secret cu Thea Booysen. Nunta a durat o săptămână și a avut loc pe o insulă privată...