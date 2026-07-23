Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenţionări cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii şi averse torenţiale însemnate cantitativ, fenomene care vor afecta, treptat, 28 de judeţe şi Municipiul Bucureşti, pe parcursul zilelor de joi şi vineri.

Potrivit meteorologilor, joi, între orele 13:00 - 21:00, va fi cod galben în judeţele Timiş, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureş, Dâmboviţa şi Prahova, unde se vor semnala intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h), averse torenţiale însemnate cantitativ (15 - 25 l/mp), descărcări electrice şi căderi de grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

De asemenea, în judeţele Dâmboviţa şi Prahova vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală în jurul a 50 km/h. Prin acumulare, se vor strânge 20 - 40 litri de apă pe metrul pătrat.

Foto: ANM

Pe parcursul zilei de vineri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, va fi în vigoare al doilea cod galben de vreme instabilă, în cea mai mare parte a Munteniei şi a zonei de munte, precum şi în sud-vestul Moldovei şi al Transilvaniei. În aceste zone, vor fi perioade cu averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm), iar în intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de peste 40 - 50 l/mp.

Judeţele vizate sunt: Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamţ, Suceava, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Alba, Sibiu, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

Foto: ANM

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala pe arii restrânse şi în restul teritoriului.

Vremea în Capitală

În București, joi, vremea va fi ușor instabilă, iar valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara când vor fi averse slabe (5...10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor (40...45 km/h). Temperatura maximă, mai ridicată față de ziua precedentă, va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 12...15 grade.

Vineri, vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor menține sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Cerul va avea înnorări, temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi perioade cu averse torențiale (10...20 l/mp și izolat posibil peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km). Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade.

ANM menționează că în intervalul 24 iulie, ora 12 - 24 iulie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Editor : C.S.