Cod galben de furtuni puternice în șase județe din țară. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM

Data actualizării: Data publicării:
fulger furtuna
Foto cu un caracter ilustrativ. Shutterstock

Meteorologii au emis, vineri, noi avertizare nowcasting Cod galben de vreme rea, ce vizează mai multe localităţi din judeţele Alba, Mureş, Harghita, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava.

ACTUALIZARE Meteorologii au prelungit avertizarea meteo până la ora 18:00 în județele Maramureș și Bistrița Năsăud.

Potrivit ANM, în Maramureș vor fi averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1...2 cm) în Borșa și zona de munte de peste 1800 m.

Iar în Bistriţa-Năsăud e vizată zona de munte de peste 1800 m, dar și Sângeorz-Băi, Maieru, Telciu, Rodna, Parva și Romuli.

În județele Harghita și Mureș avertizarea e valabilă până la ora 17:40.

Potrivit ANM, local vor fi averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină (1...2 cm).

În Mureș sunt vizate localitățile Ibănești, Lunca Bradului, Răstolița, Stânceni.

Iar în Harghita e vizată zona de munte a localităților Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Bălan, Vlăhița, Praid, Ditrău, Corund, Zetea, Suseni, Lunca de Jos, Ciucsângeorgiu, Lupeni, Dealu, Lueta, Tulgheș, Frumoasa, Lunca de Sus, Plăieșii de Jos, Mărtiniș, Borsec, Bilbor, Mihăileni, Gălăuțaș, Gălăuțaș, Subcetate, Căpâlnița, Sântimbru, Satu Mare, Băile Tușnad, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Corbu, Brădești și Vărșag.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 17:00, în judeţele Alba (localităţile: Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Roşia Montană, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărişoara, Gârda de Sus, Arieşeni, Vadu Moţilor, Poiana Vadului, Baia de Arieş, Lupşa, Ciuruleasa), Mureş (localităţile: Sovata şi Ibăneşti), Harghita, localitatea Praid, Maramureş, localitatea Borşa, Bistriţa-Năsăud, în zona de munte de peste 1800 m şi în localităţile Maieru, Rodna, Tiha Bârgăului, Lunca Ilvei, Şanţ, Leşu, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, şi Suceava (localităţile: Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coşna) se vor semnala averse torenţiale, ce vor acumula 15 - 25 de litri de apă/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi grindină (1 - 2 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Editor : C.L.B.

