Cod galben de inundații pe râuri din șase județe, de vineri seara. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă de vineri seara până sâmbătă la prânz, pe râuri din șase județe. Hidrologii avertizează că, pe fondul ploilor prognozate, sunt posibile creșteri rapide de debite și depășiri ale cotelor de atenție în mai multe bazine hidrografice din Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Vâlcea și Argeș.

Atenționarea hidrologică este în vigoare în intervalul 21 noiembrie, ora 22:00 – 22 noiembrie, ora 12:00, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza pentru următoarele 24 de ore.

Zonele vizate de avertizare

Potrivit INHGA, se pot semnala creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din următoarele bazine hidrografice:

Strei – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu (județul Hunedoara)

Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluență cu râul Gilort (județele Hunedoara și Gorj)

Motru – bazinul superior (județele Gorj și Mehedinți)

Gilort – bazinul superior (județul Gorj)

Olt – afluenții aferenți sectorului aval de confluența cu râul Cibin – amonte de Acumularea Ionești (județele Sibiu, Vâlcea și Argeș)

Olteț – bazinul superior (județele Gorj și Vâlcea)

Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide. Specialiștii precizează că avertizarea se referă în special la:

scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie,

viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale în zonele vizate.

INHGA recomandă autorităților locale și populației să fie atente la evoluția fenomenelor și la eventualele mesaje de actualizare ale avertizărilor hidrologice.

