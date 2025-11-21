Live TV

Cod galben de inundații pe râuri din șase județe, de vineri seara. Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide

Data publicării:
picaturi de ploaie pe asfalt
Avertizare hidrologică de inundații. Foto: GettyImages
Din articol
Zonele vizate de avertizare

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații, valabilă de vineri seara până sâmbătă la prânz, pe râuri din șase județe. Hidrologii avertizează că, pe fondul ploilor prognozate, sunt posibile creșteri rapide de debite și depășiri ale cotelor de atenție în mai multe bazine hidrografice din Hunedoara, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Vâlcea și Argeș.

Atenționarea hidrologică este în vigoare în intervalul 21 noiembrie, ora 22:00 – 22 noiembrie, ora 12:00, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza pentru următoarele 24 de ore.

Zonele vizate de avertizare

Potrivit INHGA, se pot semnala creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din următoarele bazine hidrografice:

  • Strei – bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu (județul Hunedoara)
  • Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluență cu râul Gilort (județele Hunedoara și Gorj)
  • Motru – bazinul superior (județele Gorj și Mehedinți)
  • Gilort – bazinul superior (județul Gorj)
  • Olt – afluenții aferenți sectorului aval de confluența cu râul Cibin – amonte de Acumularea Ionești (județele Sibiu, Vâlcea și Argeș)
  • Olteț – bazinul superior (județele Gorj și Vâlcea)

Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide. Specialiștii precizează că avertizarea se referă în special la:

  • scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie,
  • viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale în zonele vizate.

INHGA recomandă autorităților locale și populației să fie atente la evoluția fenomenelor și la eventualele mesaje de actualizare ale avertizărilor hidrologice.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
fata in ninsoare
2
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
klaus si carmen iohannis
3
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
dr flavia grosan
5
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
Digi Sport
"Întâlnirea a fost un dezastru. O mahala imensă". Conflictul a escaladat: "Mai aveau un pic și săreau peste masă să-mi ia gâtul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bărbat cu umbrelă pe ninsoare în bucurești
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă radical în România: ploi, vânt puternic și ninsori
furtuna claudia portugalia
Furtuna Claudia face ravagii: trei morți și zeci de răniți în Portugalia. Evacuări în Marea Britanie din cauza inundațiilor
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Ceață densă în mai multe județe. Vreme frumoasă la munte și temperaturi scăzute la câmpie. Ce anunță ANM pentru săptămâna viitoare
Inundații provocate de furtunile din Grecia. Foto-Kalloni Environmental Information Center
Insulele grecești din nord-estul Mării Egee, lovite de furtuni și ploi torențiale, care au provocat pagube semnificative
Cod Galben de ceață
Cod galben de ceaţă în Bucureşti şi 14 judeţe emis luni dimineață. Vizibilitate redusă şi trafic îngreunat pe mai multe autostrăzi
Recomandările redacţiei
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii...
harta conflict ucraina rusia
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
FED DECLARATII COLEGIUL STOMATOLOGILOR 211125 R2_30747
Moartea fetiței de 2 ani: anchete în desfășurare. CMSR acuză că...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
Data-limită până la care Ucraina ar trebui să accepte noul plan de...
Ultimele știri
Nicușor Dan, despre aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra: „Am informări despre tot ce s-a întâmplat”
Ucrainenii din zonele ocupate de Rusia, presați să instaleze aplicația MAX, instrumentul de control al regimului lui Vladimir Putin
Guvernul a amânat din nou construirea locuințelor pentru tineri. Noul termen este 31 martie 2027
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este Fatima Bosch, Miss Universe 2025. A fost certată în public de directorul concursului: "M-a făcut...
Cancan
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă...
Fanatik.ro
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut la Catedrala Patriarhală în zi de sărbătoare, la 24 de ore după...
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Bateria mașinii se descarcă peste noapte: identificarea consumatorilor ascunși
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Ce lovitură! S-au decis să înceapă negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi
Pro FM
Katy Perry și Justin Trudeau duc relația la un alt nivel. Ce decizie a luat artista pentru sărbătorile din...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
Bani mai mulți la pensie pentru pensionarii cu grupe. Legea pensiilor va fi modificată. 70 deputați au semnat
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
De pe platou, cu dragoste. Kate Winslet și fiul ei au lucrat la debutul ei ca regizoare: "Am învățat lucruri...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...