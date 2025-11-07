Live TV

Cod galben de ploi și vânt puternic în sud-vestul țării. Meteorologii anunță lapoviță la munte și precipitații în Capitală

Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Foto: Shutterstock
Cod galben de ploi în două județe Vremea în București

Meteorologii anunță ploi abundente și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării, până duminică dimineață. ANM a emis un cod galben de precipitații pentru județele Mehedinți și Gorj, unde se pot acumula până la 80 de litri de apă pe metru pătrat. La munte, la peste 1.700 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsoare, iar în Capitală cerul va fi mai mult noros, cu ploi trecătoare și temperaturi minime de 7-8 grade.

Cod galben de ploi în două județe

Meteorologii avertizează că până duminică dimineaţă se vor înregistra ploi însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului în mai multe zone ale ţării, unde rafalele vor atinge 80 de kilometri la oră. La altitudini mai mari de 1.700 de metri se vor semnala precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până duminică, la ora 10:00, în Oltenia, nord-vestul Munteniei şi sudul Banatului va ploua pe arii extinse, iar cantităţile de apă vor fi însemnate – local între 25 şi 30 l/mp, iar izolat pot depăşi 40–50 l/mp.

„Temporar, vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70–80 km/h pe creste, precum şi în sudul Banatului, în special pe parcursul zilei de sâmbătă, cu viteze de 50–60 km/h. În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare”, a transmis, vineri, ANM.

În acelaşi interval, este în vigoare un cod galben pentru judeţele Mehedinţi şi Gorj, în special în zonele montane, unde se vor acumula cantităţi de apă de 60–80 l/mp.

Vremea în București

În Capitală, cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilei de vineri și al nopții următoare, când va ploua temporar. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile se vor menține ușor peste valorile normale pentru această perioadă, cu maxime de 12–13 grade și minime de 7–8 grade.

Sâmbătă și duminică, cerul va rămâne variabil, cu înnorări trecătoare și ploi slabe izolate. Vântul va sufla în general moderat, iar temperaturile vor fi ușor mai ridicate, cu maxime de 14–15 grade și minime între 8 și 11 grade. Spre sfârșitul weekendului, meteorologii avertizează că va crește probabilitatea de ceață în orele dimineții.

Citește și: Temperaturi peste normal și ploi mai multe în sudul și estul țării. Cum se anunță vremea în următoarele săptămâni

