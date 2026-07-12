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Cod galben de ploi și vijelii în 26 de județe și București. Cum va fi vremea săptămâna viitoare

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masini circula in ploaie
FOTO: INQUAM PHOTO - Octav Ganea
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26 de județe și Capitala intră de azi, de la ora 12.00, sub o avertizare cod galben de ploi și vijelii. Atenționarea este valabilă până după miezul nopții. Va fi vreme instabilă și săptămâna viitoare, a spus la Digi24 meteorologul ANM Alina Șerban.

Fenomenele vor deveni mai intense în pareta de sud-est a teritoriului și în zona Carpaților Meriodonali și Occidentali. Astfel încât va intra în vigoare o atenționare meteorologică de cod Galben pentru Muntenia, pentru Dobogrea, est Oltenia, zona Carpaților Meriodonali și Occidentali, unde vom avea averse torențiale”, a spus Șerban.

În consecință, vr fi cantități mai mari de apă, 20-25, izolat peste 40 de l/mp, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, intensificări ale vântului cu rafele de 50 până la 70 de km/h, care pot lua și aspect de vijelie”, a adăugat ea.

Și Capitala se va fi sub cod galben.

„Așteptăm averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și cantități de apă însemnate”, a spus meteorologul.

Șerban mai spune că „fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în prima jumătate a săptămânii care urmează, acestea par a fi mai frecvente în jumătate de est, dar nu vor lipsi nici în celălalte regiuni”.

Editor : M.B.

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