Cod galben de ploi și vijelii în 26 de județe și București. Cum va fi vremea săptămâna viitoare

26 de județe și Capitala intră de azi, de la ora 12.00, sub o avertizare cod galben de ploi și vijelii. Atenționarea este valabilă până după miezul nopții. Va fi vreme instabilă și săptămâna viitoare, a spus la Digi24 meteorologul ANM Alina Șerban.

„Fenomenele vor deveni mai intense în pareta de sud-est a teritoriului și în zona Carpaților Meriodonali și Occidentali. Astfel încât va intra în vigoare o atenționare meteorologică de cod Galben pentru Muntenia, pentru Dobogrea, est Oltenia, zona Carpaților Meriodonali și Occidentali, unde vom avea averse torențiale”, a spus Șerban.

„În consecință, vr fi cantități mai mari de apă, 20-25, izolat peste 40 de l/mp, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, intensificări ale vântului cu rafele de 50 până la 70 de km/h, care pot lua și aspect de vijelie”, a adăugat ea.

Și Capitala se va fi sub cod galben.

„Așteptăm averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și cantități de apă însemnate”, a spus meteorologul.

Șerban mai spune că „fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în prima jumătate a săptămânii care urmează, acestea par a fi mai frecvente în jumătate de est, dar nu vor lipsi nici în celălalte regiuni”.

Editor : M.B.