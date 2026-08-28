Cod galben de vânt în 9 județe. Prognoza ANM pentru București | HARTĂ

ANM a emis vineri un cod galben de avertizare privind intensificări ale vântului în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului, dar și în județul Caraș-Severin. Se vor înregistra viteze ale vântului de 50...70 km/h.

În Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului, un cod galben va fi în vigoare până astăzi la ora 20:00

„Pe parcursul zilei de vineri (28 august), în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h”, arată meteorologii.

De asemenea, din această seară de la ora 20 va fi în vigoare un cod galben până mâine la ora 18:00.

În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze de 40...50 km/h vor fi pe arii restrânse și în vestul și nordul țării.

Prognoza pentru București

În intervalul 28.08.2026 ora 10:00 - 29.08.2026 ora 09:00, vremea va deveni frumoasă în Capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade, iar cea minimă va fi de 12...15 grade.

În intervalul 29.08.2026 ora 09:00 - 29.08.2026 ora 18:00, meteorologii prognozează pentru București o vreme care se va menține frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 28...29 de grade.

Editor : A.C.