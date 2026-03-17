Cod galben de vânt puternic în patru județe din țară. Cum va fi vremea în București

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de vânt în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj şi Olt. În Capitală, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei, urmând ca începând de joi valorile termice să scadă.

Astfel, în intervalul 17 martie, ora 22:00 - 18 martie, ora 20:00, în această regiune, local, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. În Munţii Banatului şi vestul Carpaţilor Meridionali, rafalele vor fi de 70...90 km/h.

O altă atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului va fi valabilă miercuri, în intervalul orar 10:00 - 17:00, în judeţele Mehedinţi, Dolj şi Olt, unde viteza vântului va atinge 50...60 km/h.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis şi o informare de vânt valabilă în perioada 17 martie, ora 20:00 - 19 martie, ora 20:00. Astfel, temporar, vântul va avea intensificări, în noaptea de marţi spre miercuri în sudul Banatului, miercuri în majoritatea regiunilor, iar joi în Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, cu viteze în general de 40...45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h.

Vremea în Capitală

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de marţi valorile de temperatură se vor situa în continuare uşor peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 0...2 grade, mai scăzută în zona preorăşenească.

Miercuri, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu uşoare intensificări (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.

Joi, valorile de temperatură vor scădea. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade.

Editor : C.L.B.