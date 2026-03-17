Live TV

Cod galben de vânt puternic în patru județe din țară. Cum va fi vremea în București

Data publicării:
femeie cu o umbrela intoarsa de vant
Foto: Shutterstock
Din articol
Vremea în Capitală

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de vânt în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj şi Olt. În Capitală, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei, urmând ca începând de joi valorile termice să scadă.

Astfel, în intervalul 17 martie, ora 22:00 - 18 martie, ora 20:00, în această regiune, local, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h. În Munţii Banatului şi vestul Carpaţilor Meridionali, rafalele vor fi de 70...90 km/h.

O altă atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului va fi valabilă miercuri, în intervalul orar 10:00 - 17:00, în judeţele Mehedinţi, Dolj şi Olt, unde viteza vântului va atinge 50...60 km/h.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis şi o informare de vânt valabilă în perioada 17 martie, ora 20:00 - 19 martie, ora 20:00. Astfel, temporar, vântul va avea intensificări, în noaptea de marţi spre miercuri în sudul Banatului, miercuri în majoritatea regiunilor, iar joi în Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, cu viteze în general de 40...45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h.

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de marţi valorile de temperatură se vor situa în continuare uşor peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 0...2 grade, mai scăzută în zona preorăşenească.

Miercuri, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat cu uşoare intensificări (viteze de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 2...4 grade.

Joi, valorile de temperatură vor scădea. Cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 9...10 grade.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
Abbas Araghchi
3
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
5
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Digi Sport
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copaci infloriti si arcul de triumf din bucurești
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Primele estimări ale meteorologilor pentru Paște
o femeie cu umbrela printre copaci
Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, în fiecare regiune a țării. Când și unde sunt așteptate ploi
femeie care plimba un câine
Vremea în weekend. Meteorolog: „Temperaturile sunt cu mult peste ce ar fi firesc în această perioadă”. Unde vor fi 20 de grade
femeie cu o umbrela luata de vant
Alertă meteo de vânt puternic în mai multe regiuni din țară. ANM a emis și un cod galben. Zonele afectate și vremea în București
un copil cu un iepure de ciocolata pe iarba
Cum va fi vremea de Paște: primele estimări emise de ANM. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Recomandările redacţiei
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri...
bani in plic
OCDE avertizează că munca la negru rămâne extinsă în România. Ce...
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9YWY5ODIwMjU1OTJlMWQ2NGQxYTE4MTA1ZWEyZjUxMzM=.thumb
Spitalele publice nu au centre de recuperare pentru dependenți după...
Donald J Trump Signs Executive Order Launching National Fraud Task Force In Washington DC - 16 Mar 2026.
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va...
Ultimele știri
Israelul l-a vizat pe oficialul iranian de rang înalt Ali Larijani într-un atac aerian desfășurat în timpul nopții
Hittler se bate cu Zielinski pentru a conduce un mic sat din Franța. Situație hilară în cursa pentru primăria Arcis-sur-Aube
Simulare Evaluarea Națională 2026: Subiecte la matematică. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii în sala de examen
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Fanatik.ro
A dezvăluit de unde a avut Gică Popescu milioane de euro ca să cumpere Farul de la Hagi. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Câți cetățeni ruși au cerut azil în România de frica lui Putin. Cererile au fost aprobate după invazia Rusiei...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Ce este OCDE și de ce vrea România să devină membră. Miza aderării la organizație
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte...
Pro FM
Momentul viral când Mariah Carey și-a întrerupt fiul în timpul unui live pe Twitch. Adolescentul, vizibil...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026