Live TV

Cod galben de vânt puternic în patru județe din țară, rafalele vor atinge 100 km pe oră. Avertismentul autorităților

Data actualizării: Data publicării:
femeie cu o umbrela intoarsa de vant
Foto: Shutterstock
Din articol
Avertismentul autorităților

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabile în orele următoare în zone montane din patru judeţe.

Potrivit meteorologilor, până la ora 14:00, vântul va sufla cu viteze la rafală de 90 - 100 km/h, la altitudini de peste 1.800 de metri, în judeţele: Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

De asemenea, pe parcursul zilei, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

abgfbeg
Sursă: ANM

Avertismentul autorităților

Într-o postare pe Facebook, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mai multe recomandări pentru siguranța cetățenilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

  • Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;
  • Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;
  • Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;
  • Evitați atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA. Chirițoiu...
stadioane in targoviste
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu explică de ce nu pot fi concediați 13.000 de...
vladimir plahotniuc
Motivul pentru care Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir...
Ultimele știri
Donald Trump a elaborat un „ghid anti-presă”. Acuzații extrem de grave în procesele care zguduie jurnalismul american
Peretele unei case din Câmpina a căzut peste doi bărbaţi care făceau reparații. Una dintre victime e prinsă sub dărâmături
Trei din patru români cred că războiul din Ucraina afectează direct România. Factorii care cresc anxietatea oamenilor (sondaj)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Avertizare ANM: Cod galben de vânt în 19 judeţe şi în Bucureşti, până la ora 20:00. Care sunt zonele vizate
HARTĂ Județele care vor fi afectate de vânt puternic. Cod galben emis de meteorologi pentru două zone din țară
df
Avertizare ANM: Cod galben de vânt puternic și ploi torențiale în mai multe județe
femeie cu o umbrela
HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic în mai multe zone ale țării
furtuna
HARTĂ Meteorologii au emis noi avertizări de vreme rea, cu vijelii și ploi: ANM anunță cod galben de furtuni în opt județe
furtuni sii semn de avertisment
HARTĂ Noi alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate
Partenerii noștri
Pe Roz
Îl recunoști pe fiul unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood? Și-a trecut părinții prin cele mai...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Kate Middleton, în lacrimi lângă Trump! Ce a făcut-o pe prinţesă să răbufnească. Momentul a fost filmat
Digi FM
Woody Allen, care a colaborat cu Trump în trecut, îi laudă neașteptat abilităţile actoriceşti. Ce spune azi...
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Nepotul lui Kurt Cobain a împlinit un an. Părinții micuțului sunt topiți după el: "Cel mai magic, plin de...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Pensie tăiată cu 3.700 lei în instanță. Pensionarul ceruse bani mai mulți pentru „grupe de muncă”
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Robert Redford și-a petrecut ultimele clipe în locul pe care l-a iubit, lângă cei dragi. A crescut în L.A...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...