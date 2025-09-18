Cod galben de vânt puternic în patru județe din țară, rafalele vor atinge 100 km pe oră. Avertismentul autorităților

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabile în orele următoare în zone montane din patru judeţe.

Potrivit meteorologilor, până la ora 14:00, vântul va sufla cu viteze la rafală de 90 - 100 km/h, la altitudini de peste 1.800 de metri, în judeţele: Argeş, Prahova, Dâmboviţa şi Braşov.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

De asemenea, pe parcursul zilei, în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h.

Avertismentul autorităților

Într-o postare pe Facebook, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis mai multe recomandări pentru siguranța cetățenilor.

Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

Evitați atingerea stâlpilor sau firelor căzute la pământ.





