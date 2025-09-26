Live TV

Cod galben de vânt puternic până sâmbătă, într-un județ din vestul țării. Cum va fi vremea în București

vânt
Începutul lunii octombrie va aduce vreme mai rece decât de obicei. Foto: Profimedia
Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 26 septembrie 2025, un cod galben de intensificări ale vântului. Meteorologii au anunțat și cum va fi vremea până la final de octombrie.

Atenționarea meteo cod galben a intrat în vigoare la ora 10 și este valabilă până sâmbătă, 27 septembrie, la ora 15.00.

În județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55...70 km/h, iar în zona montană aferentă de 80...90 km/h. Notă: vineri (26 septembrie) intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 40...50 km/h vor fi și în regiunile sudice”, au anunțat meteorologii.

Potrivit sursei citate, începutul lunii octombrie va aduce vreme mai rece decât de obicei și ploi abundente în mai multe zone ale țării, însă treptat temperaturile și precipitațiile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă.

Amintim că ANM a emis joi și o informare meteo de răcire accentuată. Aceasta este valabilă până astăzi, 26 septembrie 2025, ora 21.00.

„Vremea se va răci accentuat în toată țara (temperaturi cu aproximativ 10...15 grade mai scăzute decât în zilele precedente). Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h”.

Cum va fi vremea în București

Vineri, 26 septembrie 2025, vremea va fi rece. Cerul va fi predominant noros, iar vântul va prezenta unele intensificări cu viteze de până la 40 - 45 km/h. Maxima va fi cuprinsă între 17 și 19 grade Celsius, în vreme ce minima se va încadra între 8 și 10 grade.

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, vremea va fi în continuare rece. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima se  va încadra între 20 și 21 de grade Celsius.

Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
