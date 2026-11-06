Cod galben de vânt puternic pentru șase județe din Moldova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri un cod galben de vânt puternic, valabil în intervalul orar 10-18, pentru șase județe din Moldova.

Conform anunțului ANM, „pe parcursul zilei de vineri (06 noiembrie) în județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h”.

Vremea în București

În Bucureşti, vremea se va încălzi uşor, iar valorile termice diurne se vor apropia de cele specifice datei.

„Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade”, a transmis ANM.

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Editor : B.E.