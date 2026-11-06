Live TV

Cod galben de vânt puternic pentru șase județe din Moldova

Data actualizării: Data publicării:
umbrele cu ploaie si vant
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri un cod galben de vânt puternic, valabil în intervalul orar 10-18, pentru șase județe din Moldova.

Conform anunțului ANM, „pe parcursul zilei de vineri (06 noiembrie) în județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h”.

Vremea în București

În Bucureşti, vremea se va încălzi uşor, iar valorile termice diurne se vor apropia de cele specifice datei.

„Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade”, a transmis ANM.

Citește și:
VIDEO Val de aer polar peste România. Cum va fi vremea în weekend și unde se vor înregistra sub -10°C

De la temperaturi scăzute la o uşoară încălzire. Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance profimedia
1
Vicepreședintele SUA, J. D. Vance, consideră că războiul din Iran este „motivul” pentru...
marco rubio
2
Secretarul de Stat Marco Rubio ia în considerare demisia. El ar fi discutat chestiunea cu...
Tudorel Toader la o sedinta
3
Fostul ministru Tudorel Toader, după ce fiul său a fost dat afară de la UAIC: Sunt multe...
mojtaba khamenei
4
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, lansează un avertisment după rezultatele...
nicusor dan si elbridge colby subsecretar_pentru_politica_de_aparare_al_statelor_unite_ale_americii-32
5
Surse: N. Dan i-a transmis adjunctului de la Pentagon că România este dispusă să...
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Digi Sport
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-11-02T151833.621
30 de mașini au fost avariate și peste 40 de copaci au fost doborâți în urma ploilor şi a vântului puternic în București și Ilfov
masina inundatii ploaie ploi
Alertă de viituri în România: Cod portocaliu în Constanța și cod galben în alte 14 județe. Zonele vizate
umbrela ploaie
Cât de mult se strică vremea în următoarele zile și unde va ninge abundent: ANM a emis avertizări cod galben și cod portocaliu
picaturi de ploaie pe asfalt
Avertizare hidrologică: cod portocaliu de viituri pe râuri din judeţele Gorj şi Mehedinţi, duminică şi luni
umbrele cu ploaie si vant
HARTĂ Cod portocaliu și cod galben de ploi abundente în 10 județe. ANM anunță ninsori și strat de zăpadă de până la 30 cm la munte
Recomandările redacţiei
luca niculescu INSTANT_4_COTROCENI_VICTORIA_016_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu, despre relația Guvern - mediu de afaceri: Propun trei...
EU Summit
Europa divizată. Liderii se ceartă pe cine să discute cu Putin, în...
drapel gunoi
Cum a ajuns drapelul României să fie folosit la cărat gunoi într-o...
profimedia-1149710906
Regele Charles, „arma secretă” a Londrei: „Guvernul îi cere să se...
Ultimele știri
Accident în estul Franței: un autobuz care ar transporta elevi a ajuns într-un șanț. Autoritățile spun că există mai multe victime
Reactorul 1 de la Cernavodă va fi reconectat vineri la Sistemul Energetic Național, după mai mult de trei luni de oprire
Bărbat rănit într-o explozie dintr-un poligon din Brașov: incidentul este catalogat drept accident de muncă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
9 semne că ai găsit bărbatul potrivit pentru o relație de durată. Ce contează cu adevărat, potrivit experților
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Fanatik.ro
Ofertă din China pentru „perla” lui Gigi Becali de la FCSB!? „Are clauză 50 de milioane!”
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, salt uriaș în clasamentul coeficienților! Oltenii pot egala performanța FCSB de acum 2...
Adevărul
De la „El Dorado” al cărbunelui la paradisul montan. Cum se transformă Valea Jiului după aproape două secole...
Digieconomic
Ajutor financiar de până la 1.200 de lei pentru persoanele vulnerabile, propus în Parlament. Cine ar putea...
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rică Răducanu, de la gloria Rapidului la lupta cu dependența. Viciul care i-a schimbat viața.
Pro FM
Cât câștigă artiștii români pentru concertele de Revelion 2027. Smiley și Alex Velea, onorariu fabulos când...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum arată John Goodman după ce a slăbit 90 de kilograme. „Încă încerc să mă obișnuiesc cu fața mea” 
Adevarul
A căzut pe scări la 3 ani și s-a trezit spunând că a fost preoteasă în Egiptul Antic. Povestea lui Dorothy...
Newsweek
Cine ar putea primi 1.000 lei în plus la pensie? Banii vor ajuta la acoperirea cheltuielilor din sezonul rece
Digi FM
Fiica unei românce care a fugit de comunism a câștigat din nou alegerile în Texas. Cine este Mihaela Pleșa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Sharon Stone și fiul ei, apariție elegantă în Hollywood. Actrița, zâmbitoare alături de băiatul său de 20 de...
UTV
Bianca Censori a strălucit la propriu într-o salopetă mulată, acoperită cu cristale. Arhitecta a atras toate...