Cod galben de vânt puternic și polei în mai multe regiuni. Infotrafic avertizează șoferii: Este ceață densă pe drumuri din 15 județe

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizări nowcasting cod galben de vânt puternic, valabil în patru judeţe din Transilvania, respectiv de ceaţă, burniţă şi gheţuş în alte nouă judeţe din Moldova, Muntenia şi Dobrogea.

Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90 - 120 km/h în zona de munte a judeţelor Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, la altitudini de peste 1.800 de metri, iar până la ora 10:00, în zonele similare din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, unde vântul puternic va viscoli sau spulbera zăpada.

Până la ora 9:00, în mai multe localităţi din judeţele Dolj şi Mehedinţi va fi ceaţă şi vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, fenomen ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului. În zona joasă a judeţelor Bacău, Neamţ şi Vrancea şi în localităţi din Galaţi şi Vaslui ceaţa va fi însoţită de burniţă, ceea ce va determina formarea poleiului, gheţuşului sau a chiciurei.

În judeţul Ialomiţa şi în localităţi din zona continentală a judeţului Tulcea şi din Delta Dunării va fi, până la ora 8:30, ceaţă şi vizibilitate redusă, sub 200 metri şi izolat sub 50 de metri, iar în funcţie de condiţiile locale se poate forma gheţuş.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Infotrafic: se circulă în condiții de ceață

Circulaţia se desfăşoară, luni dimineaţa, în condiţii de ceaţă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa şi A3 Bucureşti - Ploieşti, dar şi pe drumurile din 15 judeţe.

Şi în Capitală este semnalată ceaţă.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române, se circulă în condiţii de ceaţă cu vizibilitate redusă la sub 200 m şi izolat la sub 50 m pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti.

În aceleaşi condiţii se circulă şi în municipiul Bucureşti şi judeţele Alba, Brăila, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vâlcea.

Pe celelalte artere rutiere naţionale, şi anume pe autostrada A7 Ploieşti - Adjud, precum şi pe DN1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

