Cod galben de vânt și informare meteo de răcire accentuată. Harta județelor afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 25 septembrie 2025, două atenționări meteo de tip cod galben de vânt. În plus, o informare meteo de răcire accentuată a intrat astăzi în vigoare.

Informare meteo de răcire accentuată va fi valabilă până vineri, 26 septembrie 2025, ora 21.00.

„Vremea se va răci accentuat în toată țara (temperaturi cu aproximativ 10...15 grade mai scăzute decât în zilele precedente). Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h”, au transmis meteorologii.

Un cod galben de vânt este în vigoare astăzi, 25 septembrie 2025, până la ora 21.00. Conform ANM, în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-65 km/h.

O a doua atenționare de tip cod galben de vânt va intra în vigoare astăzi, 25 septembrie 2025, la ora 21.00, și va fi valabilă până vineri, 26 septembrie, ora 21.

„În județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55...65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80...100 km/h. Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50...65 km/h. Notă: până sâmbătă seara (27 septembrie) vântul va continua să aibă intensificări în județul CarașSeverin, cu viteze la rafală de până la 60...65 km/h”, anunță ANM.

Cum va fi vremea în București

Joi, 25 septembrie 2025, vremea se va răci semnificativ în București. Vântul va prezenta intensificări, în special ziua, când la rafală se vor atinge viteze în jurul a 50 km/h. Cerul va fi înnorat, iar maxima va fi cuprinsă între 19 și 20 de grade Celsius. Minima se va încadra între 8 și 10 grade Celsius.

Vineri, 26 septembrie 2025, vremea va fi rece, iar cerul predominant noros. Vântul va prezenta unele intensificări cu viteze de până la 40 - 45 km/h. Maxima va fi cuprinsă între 18 și 19 grade Celsius.

Astăzi, 25 septembrie 2025, până la ora 21.00, Bucureștiul se va afla sub cod galben de intensificări ale vântului.

„În intervalul 25 septembrie, ora 10 - 26 septembrie, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează răcirea accentuată și intensificările de vânt”, au mai anunțat meteorologii.

