Cod galben de viscol și vânt puternic în 16 județe. Meteorologii anunță ninsori abundente, ploi și polei

Noi avertizări de la ANM: precipitații, ninsori abundente și polei. Foto: Profimedia
Cod galben de viscol în 16 județe Ninsori la munte și vânt puternic pe litoral Vremea în Capitală: ploi și condiții de polei

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și informări meteorologice de vreme severă, valabile până duminică seara, care vizează 16 județe din vestul, centrul și sud vestul țării, precum și litoralul. Meteorologii anunță precipitații moderate cantitativ, ninsori abundente la munte, formarea poleiului și intensificări ale vântului, cu rafale puternice și viscol în zonele montane, în timp ce în Capitală sunt prognozate ploi și condiții de polei.

Cod galben de viscol în 16 județe

Potrivit informării meteorologice, în intervalul 03 ianuarie, ora 10:00 – 05 ianuarie, ora 20:00, „temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10…30 l/mp”, anunță ANM.

La munte vor predomina ninsorile, iar „se va depune strat de zăpadă consistent, de 20…50 cm”. În zonele deluroase, precum și în Transilvania și Maramureș, vor fi mai ales lapoviță și ninsoare, cu un strat de zăpadă de 5…15 cm.

Judeţele avertizate sunt: Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Alba, Cluj (sud-vest), Sălaj (sud-vest şi centru), Bihor (sud, sud-est, centru), Arad (est şi centru), Sibiu (sud), Braşov (sud), Argeş (nord), Dâmboviţa (nord) şi Prahova (nord).

Citește și: Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți și avalanșe pe munte. Zeci de mii de oameni fără curent electric

În Banat, Oltenia și Muntenia, precum și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea, sunt prognozate precipitații mixte. Meteorologii avertizează că „pe alocuri se va forma polei”.

Vântul va avea intensificări la munte, „cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea”, mai precizează ANM.

Ninsori la munte și vânt puternic pe litoral

ANM a emis o atenționare meteorologică cod galben valabilă vineri, 03 ianuarie, între orele 10:00 și 22:00.

„Local în Carpații Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h. Temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută”, potrivit meteorologilor.

În același interval, sunt așteptate perioade cu intensificări ale vântului și pe litoral, unde rafalele vor atinge viteze de 50…60 km/h.

O a doua atenționare cod galben este valabilă de vineri seară, 03 ianuarie, ora 22:00, până duminică, 05 ianuarie, ora 20:00.

În Banat, sud vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, precum și în Carpații Meridionali și Occidentali, „vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare”. Cantitățile de apă vor ajunge la 30…50 l/mp, iar stratul de zăpadă va fi de 30…40 cm la munte și de 10…25 cm în zonele joase de relief.

La munte, vântul va avea intensificări de 50…70 km/h, iar la peste 1700 m va atinge 70…85 km/h, „temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută”, avertizează ANM.

Vremea în Capitală: ploi și condiții de polei

Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează posibilitatea depunerii de polei, în intervalul 03 ianuarie, ora 10:00 – 05 ianuarie, ora 20:00.

Pentru perioada 03 ianuarie, ora 10:00 – 04 ianuarie, ora 08:00, „vremea va continua să se încălzească”. Cerul va fi temporar noros, va ploua trecător, iar noaptea vor fi condiții de polei. Temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar minima în jurul valorii de 0 grade.

Între 04 ianuarie, ora 08:00 și 05 ianuarie, ora 08:00, valorile termice vor scădea ușor. Cerul va fi mai mult noros, va ploua mai ales în a doua parte a intervalului și vor fi din nou condiții de polei. Maxima va ajunge la 6…7 grade, iar minima se va menține în jurul valorii de 0 grade.

În cursul zilei de 05 ianuarie, până la ora 20:00, temperaturile vor continua să scadă și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, va ploua trecător, iar la începutul intervalului vor fi condiții de polei. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade.

