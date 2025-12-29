Live TV

Video Cod galben după alertele de vreme severă din țară. Ce temperaturi aduc ultimele zile din 2025

Data publicării:
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Din articol
Vremea, în ultimele zile din 2025

ANM a emis un cod galben de vânt puternic după alertele de vreme severă care au vizat zonele montane, unde a fost în vigoare un cod roșu de viscol. În ultimele zile din 2025, vântul rămâne intens mai ales în estul și sud-estul țării, cu rafale de până la 70 km/h în zonele joase și 120 km/h la altitudini de peste 1.700 m. Meteorologii anunță ninsori foarte slabe cantitativ în jumătatea de nord a României, fără depuneri semnificative de zăpadă.

Iris Răducanu, meteorolog ANM: „După această avertizare, va intra în vigoare un nou cod galben pentru partea de est a țării de sud-est Moldova, Dobrogea, vestul, sudul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, dar și Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, acolo unde vântul se va menține intens. În zonele joase, vitezele acestuia vor atinge 70km/h iar la munte, în zonele înalte, la peste 1.700 m altitudine, rafalele vor atinge chiar și 120km/h. Ulterior, în zonele joase, pe parcursul nopții, vântul va scădea în intensitate. Vor mai rămâne zonele de munte, Carpații Meridional, Carpații de Curbură, acolo unde vântul se va menține intens 60-85km/h, iar la peste 1.700 m altitudine 90-120km/h, iar pe parcursul zilei de mâine se va intensifica din nou în partea de sud-vest a țării, vestul și sudul Olteniei, acolo unde din nou rafalele vor atinge 70km/h”.

În ceea ce privește ninsorile, ANM transmite că acestea vor fi foarte slabe cantitativ și vor apărea mai mult în jumătatea de nord a țării, iar temperaturile se vor menține mai coborâte decât ar fi normal în această perioadă, inclusiv nopțile când minimele vor fi negative în mare parte din țară.

La munte, va ninge foarte slab și mai ales la altitudini mari. Ninsori vor apărea și în Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, nordul Moldovei, dar vor fi slabe cantitativ, cu șanse slabe să se depună nou strat de zăpadă.

Vremea, în ultimele zile din 2025

În ultimele trei zile ale anului 2025, în restul teritoriului vor fi intensificări ale vântului, dar cu viteze ceva mai reduse, până în 40-45km/h. Precipitații vor fi prezente doar în jumătatea de nord a țării, foarte slabe cantitativ, dar temperaturile se mențin scăzute. Acestea se vor încadra, în general, la nivelul întregii țări, între -3, -4 grade Celsius.

Și în București vor fi intensificări ale vântului, cu 40-45km/h, dar nu sunt așteptate precipitații în ultimele zile din acest an. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 2 – 3 grade Celsius și minimele, inclusiv de Revelion, în jurul a - 5 grade C.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
3
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
Donald Trump și Steve Witkoff
4
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
Digi Sport
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Vântul puternic face ravagii în țară. Un copac a căzut peste acoperișul unui spital
O femeie traversează o stradă din București în timpul unei ninsori abundente
Vreme severă în România. ANM a actualizat prognoza: cod roșu, portocaliu și galben de ninsori și viscol în majoritatea regiunilor HARTĂ
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
ANM a actualizat prognoza meteo. Cod galben și portocaliu de vânt puternic și ninsori în mai multe regiuni
salvamont
Salvamontiștii avertizează: vânt extrem și risc major pe munte. Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele montane
un barbat merge prin viscol
Vreme severă în România: Cod galben în 23 de județe și Cod portocaliu de viscol la munte, cu rafale de până la 140 km/h
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale...
donald trump
Europa se clatină în fața noii ordini mondiale a lui Donald Trump...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cei 4 judecători CCR numiți de PSD lipsesc de la ședința reprogramată...
GettyImages-2221346686
Donald Trump, după discuțiile cu Volodimir Zelenski: Un acord de pace...
Ultimele știri
Preţurile petrolului au crescut după discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Pacea între Rusia şi Ucraina rămâne incertă
Cum s-a degradat relaţia dintre SUA şi Europa în 2025: tensiuni economice, NATO şi legătura cu Ucraina
China a trimis avioane de vânătoare, bombardiere şi drone pentru exerciții militare în jurul insulei Taiwan, ca „avertisment sever”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii...
Adevărul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de...
Playtech
Gabriela Firea, cum nu ai mai văzut-o! Imagini neaşteptate cu fostul primar, ce făcea acum 20 de ani
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
"Cutremur" la Dinamo, pe final de 2025: Zeljko Kopic ar vrea să plece!
Pro FM
Dr. Dre, tatăl a zece copii. Cine sunt fiii și fiicele rapperului. Unul dintre băieții lui a murit la doar 20...
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei
Newsweek
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensii. Ce soluție are ministrul Muncii la acest dezastru?
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Papagalii albaştri din Brazilia, ameninţaţi cu dispariţia de un virus mortal. Această specie a inspirat...
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...