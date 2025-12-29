ANM a emis un cod galben de vânt puternic după alertele de vreme severă care au vizat zonele montane, unde a fost în vigoare un cod roșu de viscol. În ultimele zile din 2025, vântul rămâne intens mai ales în estul și sud-estul țării, cu rafale de până la 70 km/h în zonele joase și 120 km/h la altitudini de peste 1.700 m. Meteorologii anunță ninsori foarte slabe cantitativ în jumătatea de nord a României, fără depuneri semnificative de zăpadă.

Iris Răducanu, meteorolog ANM: „După această avertizare, va intra în vigoare un nou cod galben pentru partea de est a țării de sud-est Moldova, Dobrogea, vestul, sudul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, dar și Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, acolo unde vântul se va menține intens. În zonele joase, vitezele acestuia vor atinge 70km/h iar la munte, în zonele înalte, la peste 1.700 m altitudine, rafalele vor atinge chiar și 120km/h. Ulterior, în zonele joase, pe parcursul nopții, vântul va scădea în intensitate. Vor mai rămâne zonele de munte, Carpații Meridional, Carpații de Curbură, acolo unde vântul se va menține intens 60-85km/h, iar la peste 1.700 m altitudine 90-120km/h, iar pe parcursul zilei de mâine se va intensifica din nou în partea de sud-vest a țării, vestul și sudul Olteniei, acolo unde din nou rafalele vor atinge 70km/h”.

În ceea ce privește ninsorile, ANM transmite că acestea vor fi foarte slabe cantitativ și vor apărea mai mult în jumătatea de nord a țării, iar temperaturile se vor menține mai coborâte decât ar fi normal în această perioadă, inclusiv nopțile când minimele vor fi negative în mare parte din țară.

La munte, va ninge foarte slab și mai ales la altitudini mari. Ninsori vor apărea și în Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, nordul Moldovei, dar vor fi slabe cantitativ, cu șanse slabe să se depună nou strat de zăpadă.

Vremea, în ultimele zile din 2025

În ultimele trei zile ale anului 2025, în restul teritoriului vor fi intensificări ale vântului, dar cu viteze ceva mai reduse, până în 40-45km/h. Precipitații vor fi prezente doar în jumătatea de nord a țării, foarte slabe cantitativ, dar temperaturile se mențin scăzute. Acestea se vor încadra, în general, la nivelul întregii țări, între -3, -4 grade Celsius.

Și în București vor fi intensificări ale vântului, cu 40-45km/h, dar nu sunt așteptate precipitații în ultimele zile din acest an. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 2 – 3 grade Celsius și minimele, inclusiv de Revelion, în jurul a - 5 grade C.

