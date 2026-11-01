Cod portocaliu de inundații extins în România. Ce județe sunt vizate de noile avertizări ale hidrologilor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat, duminică, 1 noiembrie, avertizările de inundații și a extins codul portocaliu la râuri din județele Vâlcea și Argeș, pe lângă cele din Gorj și Mehedinți. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri rapide, creșteri importante ale debitelor și depășiri ale cotelor de apărare. Totodată, au fost modificate zonele aflate sub cod galben, iar avertizările pentru alte bazine hidrografice au fost ridicate.

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Cod portocaliu de inundații în patru județe

Potrivit INHGA, avertizarea cod portocaliu este valabilă în intervalul 1 noiembrie, ora 18:00 – 2 noiembrie, ora 12:00, pe râuri din județele Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș.

În aceste zone sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor râurilor, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Avertizarea vizează următoarele bazine hidrografice:

Jiu: afluenții de pe sectorul situat în aval de stația hidrometrică Sadu și în amonte de confluența cu râul Gilort (județul Gorj);

Gilort: bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior (județul Gorj);

Motru: bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior (județele Gorj și Mehedinți);

Olt: afluenții de pe sectorul situat în aval de confluența cu râul Lotru și în amonte de acumularea Ionești (județele Vâlcea și Argeș);

Olteț: bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu (județele Gorj și Vâlcea).

Cod galben de inundații. Ce râuri sunt vizate

Totodată, hidrologii au actualizat avertizarea cod galben de inundații, valabilă în intervalul 1 noiembrie, ora 12:00 – 2 noiembrie, ora 18:00.

Sunt vizate următoarele cursuri de apă:

Cerna: bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior (județele Gorj și Caraș-Severin);

Dunăre: afluenții mici de pe sectorul situat în aval de confluența cu râul Berzeasca și în amonte de confluența cu râul Desnățui (județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj);

Desnățui: bazinul situat în amonte de acumularea Fântânele și afluenții din avalul acesteia (județele Mehedinți și Dolj);

Jiu: bazinul situat în amonte de stația hidrometrică Podari (județele Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Dolj);

Olt: afluenții de pe sectorul situat în aval de confluența cu râul Cibin (județele Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj);

Călmățui: județele Olt și Teleorman;

Vedea: bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior (județele Olt, Argeș și Teleorman);

Argeș: bazinul superior (județul Argeș).

Avertizările pentru alte bazine hidrografice, ridicate

Potrivit INHGA, începând de duminică, 1 noiembrie, ora 12:00, avertizările hidrologice au fost ridicate pentru celelalte bazine hidrografice vizate anterior.

Hidrologii precizează că fenomenele potențial periculoase se pot produce și pe afluenții de grad inferior ai râurilor aflate sub avertizare, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice vizate.

Editor : Ș.A.