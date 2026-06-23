Live TV

Cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri din Dolj, Olt și Argeș: viituri rapide și depășiri ale cotelor de inundație

Data actualizării: Data publicării:
ciclon barbara inundatii romania
Foto: ISU Prahova
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cod galben de inundații în Iași Avertizare până miercuri dimineață pe râuri din Dolj și Olt Risc de inundații și în Argeș și Olt

Institutul Național de Hidrologie a emis marți două avertizări cod portocaliu de inundații pentru mai multe bazine hidrografice din sudul țării, valabile până miercuri dimineață. Hidrologii avertizează că, din cauza precipitațiilor căzute în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării apei, se pot produce viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și creșteri de debite care pot duce la depășirea cotelor de inundație.

Cod galben de inundații în Iași

Actualizare 17.42 Hidrologii au emis marți și o avertizare cod galben pentru județul Iași, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 17:45, până la ora 24:00. Sunt vizate râurile din bazinul hidrografic Bahlui, respectiv bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior.

Potrivit avertizării, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu depășiri ale cotelor de atenție.

Hidrologii precizează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinul hidrografic Bahlueț. Prognoza hidrologică poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice.

Știrea inițială

Avertizare până miercuri dimineață pe râuri din Dolj și Olt

Prima avertizare este valabilă în intervalul 23 iunie, ora 17:20, până pe 24 iunie, ora 09:00.

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Jiu, mai exact afluenții aferenți sectorului aval de confluența cu râul Raznic, precum și Teslui, afluent al râului Olt, în bazinul aval S.H. Pielești.

Zonele afectate sunt în județele Dolj și Olt.

Hidrologii avertizează asupra posibilității producerii de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite și niveluri, cu posibile efecte severe de inundații locale.

Citește și: Cum va fi vremea până pe 20 iulie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Risc de inundații și în Argeș și Olt

A doua avertizare cod portocaliu este în vigoare începând cu 23 iunie, ora 17:00, și expiră la miezul nopții.

Aceasta vizează râurile din bazinul hidrografic Vedea, în bazinul amonte S.H. Buzești, în județele Argeș și Olt.

Potrivit hidrologilor, fenomenele periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Ciorâca și Vedița, în bazinul superior.

Autoritățile anunță că situația hidrometeorologică este monitorizată și că prognoza hidrologică poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor.

Citește și: Furtunile fac ravagii în țară: sedii ale Poliției, SRI și un spital din Sibiu, inundate. Mii de oameni au rămas fără curent în Harghita

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-06-22-9852
1
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
KIng Charles
4
Regele Charles va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face...
becali
5
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
Sorana Cîrstea a reacționat, după suspendarea de 4 ani primită de la ITIA de colega sa din circuitul WTA
Digi Sport
Sorana Cîrstea a reacționat, după suspendarea de 4 ani primită de la ITIA de colega sa din circuitul WTA
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
inundatii
Furtunile au făcut ravagii în mai multe localități din țară: Străzi inundate în Craiova și zeci de mașini au rămas blocate în apă
bancnote de euro date dintr-o mana in alta
Acuzații de trafic de influență în Argeș: bărbat prins după ce ar fi promis intervenții la un judecător pentru 5.000 de euro
Cloud storm sky with thunderbolt over the village in rural scene
O femeie a fost lovită de fulger în Polonia. Furtunile și inundațiile provoacă haos în mai multe zone din Europa Centrală
baiat mananca pepene
Noi soiuri de pepeni pe câmpurile din Dăbuleni. Care sunt sortimentele-vedetă vara aceasta: „Sunt mai aromate și mai parfumate”
photo-collage.png - 2026-06-19T121830.890
Pericol pe DN7: cisternă cu 31 de tone de benzină s-a răsturnat în Argeș. Trafic blocat pe ambele sensuri, șoferul a ajuns la spital
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONSULTARI_AUR_36_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Culisele discuțiilor de la Cotroceni: George Simion a cerut...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI - 23 IUN 2026
Nicușor Dan, consultări-fulger la Cotroceni: propunerile partidelor...
Digital Euro Illustration
„O zi istorică pentru Europa”: Parlamentul European susține Euro...
Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru...
Ultimele știri
Putin acuză NATO că se pregătește de război cu Rusia și amenință cu represalii: „Suntem pregătiţi să răspundem”
Regizorul Andrei Șerban a fost numit director onorific al Teatrului Național București
Radu Miruță (USR) vrea să bage PSD în carantină și arată că se poate guverna și fără AUR
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A renunțat la cariera de inginer după un mesaj de la un străin: "M-am întrebat ce fac, de fapt, cu viața...
Cancan
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
Fanatik.ro
CFR Cluj și-a pierdut titularul! A semnat pe doi ani în Polonia. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Lovitură pentru Gigi Becali! Golgheterul dorit la FCSB, negocieri avansate cu altă echipă
Adevărul
Rusia își rescrie manualele de istorie. Vor include rolul trupelor nord-coreene în războiul din Ucraina
Playtech
Mulți români fac această greșeală la ATM în Grecia. Pot pierde zeci de euro la o singură retragere
Digi FM
Scandal la Evaluarea Națională 2026. Profesorii acuză că au fost ținuți până la opt ore în școli din cauza...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haaland: "Sincer, nu mă interesează! Probabil ne vor învinge, probabil vor câştiga tot turneul"
Pro FM
"M-a înjurat în nemțește crezând că nu mă prind". Ce a pățit Andreea Bănică pe Aeroportul Otopeni înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Angelina Jolie, dezvăluiri rare despre ultimii ani: „Într-un fel, viața m-a frânt puțin!” Cum a schimbat-o...
Adevarul
Mobilizare uriașă în învățământ: 160.000 de profesori cer anularea austerității, dar se lovesc de o barieră...
Newsweek
Pensionar cu 7 ani la grupa a II-a, pensie de doar 1.700 lei. Câți ani a muncit în total? Cum a pierdut bani?
Digi FM
„A fost ciudat să am Hollywoodul în salonul de spital”. Angelina Jolie, față în față cu una dintre cele mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce șoferii nu au rău de mașină. Organismul folosește simultan informații din mai multe surse
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Tom Hanks rupe tăcerea la 26 de ani de la „Naufragiatul”. Scena pe care refuză să o privească și astăzi: „Mă...
UTV
Cabral a vorbit despre viața după divorțul de Andreea Ibacka. „Stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva...