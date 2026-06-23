Cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri din Dolj, Olt și Argeș: viituri rapide și depășiri ale cotelor de inundație

Institutul Național de Hidrologie a emis marți două avertizări cod portocaliu de inundații pentru mai multe bazine hidrografice din sudul țării, valabile până miercuri dimineață. Hidrologii avertizează că, din cauza precipitațiilor căzute în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării apei, se pot produce viituri rapide, scurgeri importante pe versanți și creșteri de debite care pot duce la depășirea cotelor de inundație.

Cod galben de inundații în Iași

Actualizare 17.42 Hidrologii au emis marți și o avertizare cod galben pentru județul Iași, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 17:45, până la ora 24:00. Sunt vizate râurile din bazinul hidrografic Bahlui, respectiv bazinul superior și afluenții din bazinul mijlociu și inferior.

Potrivit avertizării, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri, cu depășiri ale cotelor de atenție.

Hidrologii precizează că fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinul hidrografic Bahlueț. Prognoza hidrologică poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice.

Știrea inițială

Avertizare până miercuri dimineață pe râuri din Dolj și Olt

Prima avertizare este valabilă în intervalul 23 iunie, ora 17:20, până pe 24 iunie, ora 09:00.

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Jiu, mai exact afluenții aferenți sectorului aval de confluența cu râul Raznic, precum și Teslui, afluent al râului Olt, în bazinul aval S.H. Pielești.

Zonele afectate sunt în județele Dolj și Olt.

Hidrologii avertizează asupra posibilității producerii de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite și niveluri, cu posibile efecte severe de inundații locale.

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Risc de inundații și în Argeș și Olt

A doua avertizare cod portocaliu este în vigoare începând cu 23 iunie, ora 17:00, și expiră la miezul nopții.

Aceasta vizează râurile din bazinul hidrografic Vedea, în bazinul amonte S.H. Buzești, în județele Argeș și Olt.

Potrivit hidrologilor, fenomenele periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Ciorâca și Vedița, în bazinul superior.

Autoritățile anunță că situația hidrometeorologică este monitorizată și că prognoza hidrologică poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor.

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Editor : Ș.A.