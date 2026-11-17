ANM a emis, marți, avertizări cod portocaliu și cod galben de ploi abundente, valabile în mai multe regiuni ale țării, precum și o atenționare de vânt puternic la munte. Meteorologii anunță cantități de apă de până la 90 l/mp în zonele vizate de codul portocaliu și rafale care pot depăși 100 km/h la altitudini mari. În București, temperaturile vor ajunge la 18 grade.

Cod portocaliu de ploi torențiale la munte

Potrivit ANM, în intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 - 18 noiembrie, ora 20:00, va fi în vigoare o avertizare cod portocaliu de ploi torențiale importante cantitativ în Carpații Occidentali, local în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali.

Foto: ANM

În aceste zone vor fi perioade cu ploi torențiale, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 50-70 l/mp și, pe arii restrânse, în jurul a 80-90 l/mp.

Cod galben de ploi abundente în mai multe regiuni

Tot de marți, 17 noiembrie, ora 20:00, până miercuri, 18 noiembrie, ora 20:00, va fi în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali și, local, în nordul Carpaților Orientali.

Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă în general de 25-50 l/mp.

Cod galben de vânt puternic la munte. Rafale de până la 120 km/h

Meteorologii au emis și o atenționare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă în intervalul 17 noiembrie, ora 10:00 - 18 noiembrie, ora 10:00.

În zonele montane, vântul va sufla cu viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 90-120 km/h.

O informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ este valabilă în intervalul 17 noiembrie, ora 10:00 - 20 noiembrie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări marți și miercuri (17 și 18 noiembrie), mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane.

Foto: ANM

Joi, 19 noiembrie, intensificările vor fi prezente local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri (19/20 noiembrie), în toate regiunile.

Vitezele vântului vor fi, în general, de 45-55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70-90 km/h. În noaptea de joi spre vineri, acestea vor depăși 100 km/h.

În același interval, în jumătatea de vest a țării și la munte va ploua moderat cantitativ. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse, în vest și sud-vest, vor fi însoțite de descărcări electrice.

Local, cantitățile de apă vor fi, în general, de 25-60 l/mp.

Prognoza pentru București: temperaturile de până la 18 grade

Pentru Capitală, meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale ale perioadei, ploi temporare și intensificări ale vântului.

Marți, 17 noiembrie, ora 10:00 - miercuri, 18 noiembrie, ora 08:00: Valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla moderat ziua, apoi va fi în general slab. Temperatura maximă va fi de aproximativ 15 grade, iar minima se va situa între 6 și 8 grade.

Miercuri, 18 noiembrie, ora 08:00 - joi, 19 noiembrie, ora 08:00: Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, urmând să se acumuleze cantități de apă de 3-5 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificări pe timpul nopții, când va atinge viteze de 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 15 grade, iar minima se va situa între 8 și 9 grade.

Joi, 19 noiembrie, ora 08:00 - vineri, 20 noiembrie, ora 10:00: Vremea se va încălzi, devenind mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 18 grade, iar minima va fi cuprinsă între 8 și 10 grade. Cerul va avea înnorări, iar noaptea va ploua temporar, fiind estimate cantități de apă de 5-10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea, când va atinge viteze de 50-55 km/h.

În intervalul 17 noiembrie, ora 10:00 - 20 noiembrie, ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică privind intensificările vântului.

Editor : Ș.A.