Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii: ANM a actualizat prognoza. Zonele afectate

Meteorolgii au actualizat avertizările meteo și au emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferică valabil de luni la prânz până la ora 22.00. Pe de altă parte, sudul țării este în continuare sub cod galben de caniculă.

Luni, în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25... 50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...70 l/mp, arată ANM.

De la ora 22.00 până marți dimineața, va fi cod galben de furtuni în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații Meridionali. Potrivit ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Pe de altă parte, sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei rămân sub cod galben de caniculă până marți dimineața.

Potrivit ANM, în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34...35 de grade, iar noaptea va fi tropicală cu minime în general de 19...20 de grade.

Marți, disconfortul termic se va menține ridicat (indice temperatură-umezeală în jurul valorii de 80 de unități), în sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Moldovei.

Editor : M.B.