Meteorologii au emis, pentru noaptea de sâmbătă spre duminică, un Cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de până la 80 de km/h, în judeţele Brăila, Ialomiţa, Buzău şi Călăraşi, avertizarea fiind valabilă până dimineaţă la ora 4:00. De asemenea, meteorologii au emis şi un Cod galben de gheţuş pentru aceeaşi noapte, valabil până duminică, la ora 6:00, în opt judeţe din sud şi sud-estul ţării, dar şi la Bucureşti.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă noapte, o avertizare Cod portocaliu de intensificări puternice şi susţinute ale vântului, cu rafale de 70...80 km/h.

Sunt vizate patru judeţe din jumătatea sudică şi sud-estică a ţării.

- Judeţul Brăila: Ianca, Însurăţei, Viziru, Tufeşti, Chişcani, Şuţeşti, Ulmu, Movila Miresii, Dudeşti, Victoria, Traian, Stăncuţa, Cireşu, Mircea Vodă, Bărăganul, Zăvoaia, Galbenu, Berteştii de Jos, Jirlău, Ciocile, Bordei Verde, Roşiori, Surdila-Găiseanca, Vişani, Gradiştea, Unirea, Tudor Vladimirescu, Surdila-Greci, Tichileşti, Făurei;

- Judeţul Ialomiţa: Slobozia, Ţăndărei, Amara, Gârbovi, Griviţa, Scânteia, Munteni-Buzău, Căzăneşti, Săveni, Ion Roată, Ciochina, Reviga, Perieţi, Mihail Kogălniceanu, Traian, Miloşeşti, Gheorghe Doja, Axintele, Gura Ialomiţei, Sălcioara, Ograda, Gheorghe Lazăr, Cocora, Grindu, Ciulniţa, Sudiţi, Andrăşeşti, Sfântu Gheorghe, Bucu, Valea Măcrişului, Balaciu, Platoneşti, Cosâmbeşti, Valea Ciorii, Mărculeşti, Albeşti, Colelia, Sărăţeni, Bueşti;

- Judeţul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliştea, Ruşeţu, Gălbinaşi, Balta Albă, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Scutelnici, Cilibia, Largu, Bălăceanu, Robeasca;

- Judeţul Călăraşi: Dragalina, Dor Mărunt, Lehliu Gară, Perişoru, Ileana, Lupşanu, Ştefan cel Mare, Dragoş Vodă, Lehliu, Valea Argovei, Vlad Ţepeş, Ştefan Vodă, Vâlcelele, Frăsinet, Gurbăneşti, Nicolae Bălcescu;

Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în intervalul 29 noiembrie ora 00:15 - 29 noiembrie ora 4:00.

totodată, ANM a emis şi o atenţionare cod galben de gheţus, valabilă pentru opt judeţe, până duminică dimineaţă, la ora 6.00.

Atenţionarea vizează judeţele Brăila, Ialomiţa, Prahova (Brazi, Bărcăneşti, Puchenii Mari, Ciorani, Poienarii Burchii, Albeşti-Paleologu, Colceag, Şirna, Gorgota, Râfov, Drăgăneşti, Tomşani, Dumbrava, Baba Ana, Fulga, Tinosu, Sălciile, Boldeşti-Gradiştea, Gherghiţa, Olari), Buzău (Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliştea, Costeşti, Glodeanu Sărat, Ruşeţu, Ţinteşti, Gherăseni, Gălbinaşi, Săhăteni, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăileşti, Cilibia, Largu, Florica, Robeasca), Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa (Titu, Potlogi, Corneşti, Corbii Mari, Răcari, Crevedia, Petreşti, Cojasca, Lunguleţu, Mătăsaru, Ciocăneşti,Odobeşti, Tărtăşeşti, Finta, Braniştea, Ulieşti, Conţeşti, Vişina, Niculeşti, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Şelaru, Produleşti, Costeştii din Vale, Butimanu, Răscăeţi, Slobozia Moară, Cornăţelu, Bilciureşti).

Meteorologii au emis o atenţionare similară de gheţuş pentru acelaşi interval valabilă şi pentru Bucureşti.

Editor : A.C.