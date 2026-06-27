Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Ministerul Sănătății cere măsuri de urgență pentru a face față căldurii extreme

Ministerul Sănătăţii solicită, sâmbătă, activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme, în contextul în care meteorologii au emis o avertizare Cod roşu de caniculă ce vizează, duminică şi luni, 16 judeţe.

Astfel, Ministerul Sănătăţii solicită:

Serviciile de ambulanţă - alertarea echipajelor şi suplimentarea acestora, acolo unde numărul solicitărilor este în creştere;

Direcţiile de sănătate publică - verificarea condiţiilor de asigurare a asistenţei medicale în unităţile sanitare (stocuri de medicamente de urgenţă, în special a medicamentelor pentru patologiile determinate/agravate de caniculă, resursa umană).

„Ascultaţi sfaturile medicilor şi evitaţi expunerea prelungită la soare, deshidratarea şi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie'”, arată sursa citată.

Administrația Națională de Meteorologie a extins avertizarea cod roșu de caniculă, care va viza de luni aproape toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 41°C, iar meteorologii avertizează că urmează zile cu disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale, cu minime de până la 25°C.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat sâmbătă, la Digi24, că temperaturile din următoarele zile se apropie de recordurile absolute ale lunii iunie.

„De mâine, temperaturile vor fi în creștere. Codul roșu vizează în mod deosebit Crișana, Maramureș, Transilvania, în nordul Moldovei, acolo unde maximele se vor apropia, mai ales în aceste regiuni, de 39-40°C. De asemenea, indicele temperatură-umezeală va putea deși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale. Și nopțile vor fi cu valori de temperaturi minime mai mari, între 17 până la 25°C. Practic, temperaturile pentru un final de lună iunie se apropie de recordurile absolute ale acestei luni, mai ales în regiunile centrale și nordice ale țării”, a afirmat șefa ANM.

Valul de căldură care afectează România se intensifică treptat și va atinge punctul maxim la începutul săptămânii viitoare, când aproape întreaga țară va fi sub avertizări de caniculă severă.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.