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Cod roșu de furtună în Suceava, cod portocaliu în 17 județe. Meteorologii anunță că, după valul de ploi, vremea se răcește brusc

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fulger, furtuna
Foto. Profimedia

Condițiile meteo se schimbă radical: un val de ploi va mătura majoritatea zonelor. La această oră, mai multe localități din județul Suceava sunt sub cod roșu de vijelii, iar cea mai mare parte a țării este sub cod portocaliu și galben de furtuni. Temperaturile vor scădea semnificativ după acest episod, cu peste 10 grade în mai puțin de 24 de ore. Elena Mateescu, director general ANM, a spus la Digi24 că temperaturile maxime nu vor mai depăși 25-26 de grade.

„17 județe se vor afla sub cod portocaliu până mâine dimineață, la ora 10:00 pentru fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale importante cantitativ - și vorbim de cantități de apă care pot cumula 40-60 l/m², izolat peste 70 l/m² în intervale scurte de timp, de una până la 3 ore, în condițiile în care într-o lună iunie, în mod obișnuit în țara noastră ar trebui să avem o cantitate de 85-90 l/m². Nu în ultimul rând, avem în restul țării, exceptând extremitatea de vest, nord-vest, dar și partea de sud-est a țării, un cod galben. Și aici vorbim de cantități de apă de 20-30 l/m², izolat peste 40-50 l/m²”, a spus Mateescu.

„Nu vor lipsi nici intensificările de vânt, vijelii în aria de cod portocaliu, 70-90 km/h, în aria de cod galben 50-70 km/h și în urmă cu foarte puțin timp,a intrat în vigoare până la ora 16:00 un cod roșu de tip nowcasting pentru localități din județul Suceava - grindină de mari dimensiuni, vijelie puternică, rafale de peste 90 km/h și averse torențiale de peste 40 l/m²”, a adăugat ea.

Mateescu a spus că vom avea o schimbare semnificativă din punct de vedere termic, în condițiile în care deja o masă de aer mai rece a ajuns în partea de vest, centru-nord a țării.

„De la 33-34 de grade pe care le-am avut ieri, astăzi cel mult 200-22 de grade vor mai fi posibile astăzi, valori peste 30 de grade în sud și în sud-est, însă de mâine masa de rece va determina în întreaga țară doar un ecart între 16 până la 25-26 de grade, cu o maximă în Capitală în jurul a 21-22 de grade.

Editor : M.B.

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