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News Alert Cod roșu de furtună în Timiș și Caraș-Severin: ploi torențiale, vânt puternic și grindină

Data actualizării: Data publicării:
fulger, furtuna
Foto. Profimedia
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Meteorologii au emis un cod roșu de furtună și ploi insemnate cantitativ, pentru mai multe localități din județele Timiș și Caraș - Severin, valabil până la ora 19:20.

ACTUALIZARE 18:15 ANM a emis o o actualizare a codului roșu. Astfel, în intervalul 18:20 - 19:10, se vor semnala fenomene meteo violente: vijelie puternică (peste 90 km/h), averse torențiale
care vor acumula peste 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

Zone vizate sunt:

Județul Caraş-Severin: Reșița, Caransebeș, Bocșa, Oravița, Carașova, Lupac, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Fârliug, Buchin, Dognecea, Doclin, Târnova, Forotic, Ticvaniu Mare, Sacu, Copăcele, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ciudanovița, Văliug, Goruia Ocna de Fier;

Județul Timiş: Nădrag, Gavojdia, Victor Vlad Delamarina, Criciova, Știuca

Știrea inițială.

Potrivit anunțului ANM, un cod roșu de vijelie puternică (peste 90 km/h), averse torențiale, care vor acumula peste 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni
(2...4 cm) este valabil în intervalul orar 18:05 - 19:00 în Măureni (Caraș-Severin) și Recaș, Buziaș, Gătaia, Liebling, Racovița, Topolovățu Mare, Sacoșu Turcesc, Tormac, Voiteg, Birda, Chevereșu Mare, Nițchidorf din județul Timiș.

Autorităţile au emis mesaje de avertizare a populaţiei.

De asemenea, sunt în vigoare mai multe avertizări nowcasting cod portocaliu, pentru:

Judeţul Dolj: Calafat, Poiana Mare, Moţăţei, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Pleniţa, Desa, Unirea, Caraula, Verbiţa;

Judeţul Mehedinţi: Cujmir, Salcia, Oprişor, Gârla Mare, Gruia, Punghina, Dârvari, Vânători, Vlădaia, Obârşia de Câmp, Braniştea, Pristol, Vrata;

Judeţul Caraş-Severin: Caransebeş, Oţelu Roşu, Berzovia, Turnu Ruieni, Slatina-Timiş, Bucoşniţa, Obreja, Constantin Daicoviciu, Păltiniş, Măureni, Buchin, Doclin, Glimboca, Bolvaşniţa, Sacu, Copăcele, Brebu Nou;

Judeţul Timiş: Deta, Gătaia, Jebel, Liebling, Gavojdia, Denta, Sacoşu Turcesc, Tormac, Voiteg, Birda, Chevereşu Mare, Ştiuca, Niţchidorf, Lugoj, Coşteiu, Racoviţa, Belinţ, Darova, Victor Vlad Delamarina, Boldur, Balinţ, Ghizela,  Lugoj, Recaş, Coşteiu, Racoviţa, Topolovăţu Mare, Bethausen, Traian Vuia, Criciova, Mănăştiur, Bârna;

Judeţul Braşov: Făgăraş, Victoria, Recea, Mândra, Voila, Jibert, Şercaia, Hârseni, Viştea, Ucea, Şoarş, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguş, Ticuşu;

Judeţul Sibiu: Iacobeni, Brădeni, Merghindeal, Bruiu;

Editor : B.E.

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