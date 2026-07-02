Cod roșu de ploaie torențială în Tulcea: până la ce oră e valabilă avertizarea

Meteorologii au emis joi o avertizare cod roșu de ploi torențiale valabilă pentru patru localități din județul Tulcea. Alerta de vreme severă imediată este valabilă în intervalul 13:40 - 14:40.

Potrivit alertei, codul roșu este valabil pentru localitățile Baia, Casimcea, Stejaru și Beidaud din județul Tulcea.

Meteorologii spun că se vor înregistra „averse torențiale care vor acumula peste 25 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de

25...40 l/mp”.

De altfel, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o nouă atenționare cod galben de caniculă pentru cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei, dar și avertizări cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferică, care vizează toată țara.

Citește și:

EXCLUSIV Avertismentul unui climatolog: Furtunile vor deveni tot mai frecvente. „Este o certitudine și asta arată toate studiile”

Editor : B.E.