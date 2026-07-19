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Cod roșu de furtuni în București și Ilfov, a fost trimis mesaj RO-Alert. Alte șase județe sunt vizate de un cod portocaliu de vijelii

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nori de furtuna
Avertizare meteo de furtuni. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Trenuri blocate în București Suceava: Intervenţii în şapte localităţi din Suceava Inundații în Neamț Șase județe sub cod portocaliu de furtuni

Județul Ilfov Bucureştiul se află duminică după-amiază sub avertizare cod roșu de ploi şi vijelii, fiind emis mesaj RO-Alert. Alte șase județe sunt vizate de  o avertizare cod portocaliu de averse torenţiale şi descărcări electrice.

Trenuri blocate în București

ACTUALIZARE 17:28 Circulaţia trenurilor alimentate cu energie electrică este blocată, duminică după amiază, după ce complexul feroviar Bucureşti Nord a rămas fără tensiune în linia de contact, din cauza furtunii. 

„Compania Naţională de Căi Ferate CF  S.A. informează că, începând cu ora 16:04, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact din Complexul Feroviar Bucureşti Nord este întreruptă, pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile. Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor electrice. Lipsa tensiunii poate afecta temporar circulaţia trenurilor cu tracţiune electrică în zona Complexului Feroviar Bucureşti Nord”, informează CFR.

Compania precizează că echipele de specialitate ale Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti se află pe teren şi fac verificări pentru identificarea şi remedierea deficienţelor constatate.

Reluarea alimentării cu energie electrică se va realiza după finalizarea intervenţiilor şi efectuarea verificărilor tehnice necesare, în condiţii de siguranţă.

Suceava: Intervenţii în şapte localităţi din Suceava

ACTUALIZARE 17:25 Pompierii din Suceava au intervenit în mai multe zone din judeţ, pentru gestionarea situaţiilor provocate de fenomenele meteo extreme. În unele zone, din cauza unor canale înfundate, apa a refulat şi a intrat în gospodării.

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Foto: ISU Suceava

„Urmare a manifestării fenomenelor meteo periculoase, pompierii militari suceveni, alături de lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, au fost solicitaţi să intervină pentru îndepărtarea unor arbori căzuţi, dar şi pentru decolmatarea unor podeţe şi evacuarea apei, care a inundat curţi şi gospodării în mai multe localităţi din judeţ”, informează, duminică, ISU Suceava.

Bilanţul instituţiei arată că în localităţile Ciumârna, Româneşti şi Iacobeşti, Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au tăiat şi au îndepărtat mai mulţi arbori căzuţi pe carosabil sau pe cabluri electrice.

Tot Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă a intervenit şi la Suceviţa pentru a decolmata o canalizare înfundată, dar şi la Cajvana, unde un beci a fost inundat.

„Pompierii militari au intervenit la Vatra Moldoviţei, unde, din cauza unui canal blocat, apa a refulat inundând gospodăriile (curţi) din zonă. De asemenea, la Solca, pompierii militari au evacuat apa dintr-o gospodărie (curte şi grădină), de pe o suprafaţă de aproximativ 150 de metri pătraţi, cu o adâncime de 40 de centimetri. Din cauza canalizării defecte, apa a intrat şi în locuinţă, unde a inundat baia”, precizează sursa citată.

La ora transmiterii acestei ştiri, unele intervenţii au fost finalizate, iar altele sunt în desfăşurare.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Conform anunţului autorităților, în București și Ilfov sunt anunţate averse torenţiale, care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului de 90 km/ora.

Este prognozată şi grindină cu dimensiuni 1-3 cm.

Alerta este valabilă pentru intervalul 16.32 - 17.30.

„Evitaţi deplasările şi luaţi măsuri de adăpostire şi autoprotecţie”, recomandă autorităţile.

Bucureştiul se află duminică atât sub atenţionare meteorologică cod galben de caniculă, cât şi sub avertizare meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică.

Inundații în Neamț

În această după amiază,  a fost valabil un cod rușu de furtuni și în judeţele Neamţ, Covasna, Brașov și Harghita.

Administraţia Naţională Apele Române recomandă populaţiei să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă şi în zonelr cu risc de acumulare rapidă a apei şi să respecte indicaţiile autorităţilor, în contextul în care mesajele de avertizare emise de meteorologi sunt dublate de coduri hidrologice care anunţă creşteri ale debitelor unor cursuri de apă.

În Neamț, autorităţile intervin pentru evacuarea apei din mai multe gospodării şi de pe străzi în comuna Dragomireşti, afectată de ploi torenţiale. 

„Forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dragomireşti intervin în comuna Dragomireşti pentru evacuarea apei din două gospodării (case şi curţi) din satul Vad dar şi pentru îndepărtarea unor aluviuni de pe carosabil în satul Hlăpeşti”, informează, la ora transmiterii acestei ştiri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

Șase județe sub cod portocaliu de furtuni

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică mai multe avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse torenţiale şi descărcări electrice, valabile în ora următoare în localităţi din judeţele Maramureş, Satu Mare, Prahova, Buzău, Gorj și Mehedinţi.

Potrivit sursei citate, ]n judeţul Prahova (localităţile: Băicoi, Vălenii de Munte, Boldeşti-Scăeni, Bucov, Plopeni, Vărbilău, Scorţeni, Gura Vitioarei, Drajna, Păuleşti, Lipăneşti, Podenii Noi, Măgurele, Vâlcăneşti, Teişani, Cocorăştii Mislii, Dumbrăveşti, Bălţeşti, Gornet, Şoimari, Predeal-Sărari, Păcureţi, Plopu, Cărbuneşti, Surani, Ariceştii Zeletin), în judeţul Buzău (localităţile: Nehoiu, Pătârlagele, Pârscov, Lopătari, Cislău, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Vipereşti, Pănătău, Mânzăleşti, Cătina, Cozieni, Brăeşti, Colţi, Bozioru, Odăile, Căneşti, Chiliile), în judeţul Gorj (localităţile: Motru, Rovinari, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Plopşoru, Fărcăşeşti, Negomir, Slivileşti, Borăscu, Urdari, Văgiuleşti, Bolboşi, Drăgoteşti, Cătunele, Câlnic, Glogova, Samarineşti, Ciuperceni), în judeţul Mehedinţi (localităţile: Corcova, Bala, Şişeşti, Broşteni, Floreşti, Căzăneşti, Ilovăţ, Şovarna), în judeţul Satu Mare (localitatea Bârsău), precum şi în judeţul Maramureş (localităţile: Baia Mare, Baia Sprie, Şomcuta Mare, Ulmeni, Tăuţii-Măgherăuş, Mireşu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăviţa, Cicârlău, Fărcaşa, Remetea Chioarului, Groşi, Ardusat, Săcălăşeni, Băiţa de Sub Codru, Coltău, Asuaju de Sus, Gârdani, Sălsig, Ariniş), se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale 70-80 km/h), grindină de mici şi medii dimensiuni (2-3 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.

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Editor : C.L.B.

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