Cod roșu de furtuni puternice, descărcări electrice și grindină. Care sunt județele vizate de avertizări ANM

Data actualizării: Data publicării:
fulgere by Bogdan Costea (1)

ANM a emis duminică avertizări cod roșu de furtuni pentru județele Hunedoara, Cluj, Maramureș și Bistrița-Năsăud. Meteorologii anunță averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 70 km/h și grindină de mari dimensiuni, de până la 4-5 centimetri.

ACTUALIZARE 17.36 Localități din județele Brașov, Mureș și Sibiu se află duminică sub avertizare cod portocaliu de furtuni, valabilă până la ora 18:00.

Meteorologii anunță averse torențiale care pot acumula între 25 și 35 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului de 50–55 km/h și grindină de dimensiuni medii, de 2–4 centimetri.

În județul Brașov sunt vizate localitățile Jibert, Bunești și Șoarș, iar în județul Mureș avertizarea se aplică pentru Daneș și Apold.

În județul Sibiu, codul portocaliu vizează localitățile Agnita, Șeica Mare, Slimnic, Loamneș, Laslea, Micăsasa, Iacobeni, Bârghiș, Șeica Mică și Brădeni.

ACTUALIZARE 17.29 Localități din județele Iași, Gorj, Vâlcea și Mehedinți se află duminică sub avertizare cod galben de furtuni, valabilă până la ora 18:30.

ANM anunță averse torențiale de 15–25 l/mp, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 40–60 km/h și grindină de mici dimensiuni. Printre localitățile vizate se numără Pașcani, Ruginoasa, Borăscu, Bălcești și Strehaia.

ACTUALIZARE 17.10 Localități din județele Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud se află duminică sub avertizare cod roșu de furtuni, valabilă până la ora 17:45. Meteorologii anunță averse torențiale de 35–50 de litri pe metru pătrat, grindină de 2–4 centimetri, descărcări electrice frecvente și vijelii cu rafale ce pot depăși 70 km/h.

Potrivit ANM, sunt vizate mai multe localități din cele trei județe:

  • în Maramureș: Suciu de Sus, Lăpuș, Groși, Țibleșu;
  • în Cluj: Apahida, Cojocna, Căianu;
  • în Bistrița-Năsăud: Lechința, Șintereag, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Șieu-Odorhei.

Meteorologii precizează că avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru perioade de maximum șase ore.

Știrea inițială Potrivit meteorologilor, până la ora 17:30, în localităţile: Ilia, Şoimuş, Gurasada, Brănişca, Vălişoara şi Vorţa din judeţul Hunedoara se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25 litri/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie puternică (rafale de 50 - 70 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm). În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de 25 - 40 litri/mp.

De asemenea, în judeţul Cluj, în localităţile: Feleacu, Petreştii de Jos, Ciurila şi Tureni se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 35 - 50 litri/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mari dimensiuni (3 - 5 cm).

Meteorologii au emis şi o serie de avertizări cod portocaliu şi cod galben de averse, grindină, descărcări electrice şi intensificări ale vântului în localităţi din judeţele: Cluj, Sibiu, Harghita, Gorj şi Maramureş.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

