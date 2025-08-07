Live TV

Cod roșu de ploi torențiale în județul Prahova: cinci localități vizate de fenomene extreme până la 18:00

Data publicării:
ploi torentiale
Foto care are caracter ilustrativ. Shutterstock

Mai multe localităţi din judeţul Prahova se află, joi după-amiază, sub avertizare Cod roşu de ploi torenţiale, cu acumularea a peste 25-30 de litri pe metru pătrat şi descărcări electrice.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip nowcasting Cod roşu, valabilă între orele 16.40 şi 18.00, în judeţul Prahova (Vărbilău, Aluniş, Bertea, Ştefeşti, Cosminele), potrivit News.ro.

Aici se vor semnala averse torenţiale care vor acumula peste 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată, în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de apă de peste 40 l/mp.

