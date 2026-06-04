Cod roșu de ploi torențiale și grindină lângă Capitală. Sunt vizate mai multe localități din Ilfov

ANM a emis o avertizare nowcasting de cod roșu pentru mai multe localități din județul Ilfov, unde sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină.

ACTUALIZARE 18.12 Meteorologii au prelungit avertizarea nowcasting de cod roșu pentru județul Ilfov până la ora 19.00. Sunt vizate localitățile Pantelimon, Cernica și Glina.

Potrivit ANM, vor fi averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...3 cm), vijelie cu rafale de 70...80 km/h.

Știrea inițială: Potrivit meteorologilor, se vor înregistra averse torențiale care vor acumula peste 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), vijelie cu rafale de 70...80 km/h.

Zone vizate localitățile Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu din județul Ilfov.

Avertizarea este valabilă până la ora 18:00.

Editor : M.B.