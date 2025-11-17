Live TV

Cod roşu de vânt puternic în județul Cluj: Rafale de peste 140 de km/h în zona montană

Data publicării:
femeie cu o umbrela luata de vant
Foto: Profimedia Images

Meteorologii au emis, luni seară, o nouă avertizare de vânt puternic pentru judeţul Cluj, vizată fiind zona de munte, unde rafalele vor depăşi 140 de kilometri pe oră. Codul roşu este valabil până la miezul nopţii.

Avertizarea de tip nowcasting anunţă vânt puternic, pentru zonele de munte aflate la o altitudine de peste 1.800 de metri. Se preconizează faptul că rafalele de vânt vor depăşi 140 de kilometri pe oră, iar avertizarea este valabilă până la miezul nopţii.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj anunţă că a fost emis mesaj RO-Alert, iar instituţia monitorizează fenomenele meteorologice, fiind pregătită să gestioneze eventualele situaţii de urgenţă cauzate de vântul puternic. Până la ora transmiterii acestei ştiri, ISU Cluj nu a primit apeluri din partea cetăţenilor afectaţi de furtună.

Codul roşu meteorologic a fost emis după ce, de la ora 21:00, zona montană a judeţului Cluj se afla sub avertizare Cod portocaliu, valabilă până la ora 2:00, şi care anunţa vânt care va ajunge, la rafală la viteze de 120-140 de kilometri pe oră.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
Grigori Perelman, matematician rus
2
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
bani-lei
3
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
4
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
5
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Digi Sport
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310036_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Încă o ședință în Coaliție fără rezultat pentru pensii și concedieri...
gif nava
Acțiunea de evacuare de la Plauru și Ceatalchioi s-a încheiat...
sedinta comuna a parlamentului
Membrii Consiliului de Administraţie al SRR au fost avizaţi de...
primaria capitalei
Biroul Electoral București a primit 20 de candidaturi pentru Primăria...
Ultimele știri
Viktor Orban, furios după ce UE a cerut ajutor suplimentar pentru Ucraina: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic”
Trump afirmă că va vorbi cu Maduro „la un moment dat”. Despre prezența militară în jurul Venezuelei: „Nu exclud nimic”
Trei reactoare de la centrale nucleare ucrainene funcţionează la capacitate redusă de 10 zile, după un atac rusesc
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
umbrela albastra pe care cade ploaia
Vreme instabilă în România până la finalul lui noiembrie. ANM anunță răciri bruște și ploi aproape zilnice
bărbat cu umbrelă pe ninsoare în bucurești
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă radical în România: ploi, vânt puternic și ninsori
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Ceață densă în mai multe județe. Vreme frumoasă la munte și temperaturi scăzute la câmpie. Ce anunță ANM pentru săptămâna viitoare
cismigiu parc soare meteo toamna apus
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de meteorologi pentru săptămâna viitoare
vreme, iarna, decembrie
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție fabuloasă! Cum a reacționat Simona Halep când a văzut-o pe Ioana Țiriac
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
City Insurance a plătit ”consultanță strategică”, unui fost consilier al lui Donald Trump, care a lucrat...
Adevărul
Indexarea pensiilor: ce variante sunt luate în calcul și ce prime ar putea primi pensionarii
Playtech
Concediu fără plată: câte zile ai voie să iei și cum îți afectează vechimea în muncă
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are...
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Momentul în care un politician italian distruge un vitraliu istoric din Roma: „M-am trezit suspendat zece...
Newsweek
Bolojan dă magistraților 1.000 lei „bonus” ca să accepte tăierea pensiilor speciale. Sunt 2 variante SURSE
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Tom Cruise, spectacol pe ringul de dans. Actorul a făcut furori alături de Debbie Allen înainte de gala...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu