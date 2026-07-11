Covor alb de grindină pe Vârful Omu, temperaturile au coborât sub 0 grade. Recomandări pentru turiștii care merg pe munte

Imagini spectaculoase au fost filmate pe Vârful Omu: grindina a format un covor alb de gheață. Meteorologul Sergiu Olteanu de la stația meteo Vârful Omu a spus la Digi24 că, în timpul nopții, temperaturile au coborât sub pragul de îngheț. El are și o serie de recomandări pentru cei care urcă pe munte în această perioadă.

„Au fost câteva zile destul de extreme pentru această perioadă. Pot să spun că alaltăieri și ieri a fost foarte frig, dar azi-noapte s-a înregistrat temperaturi negative, chiar a scăzut temperatura în cursul nopții la minus 0,3 grade. Astăzi dimineață a fost puțin mai bine, a început să se mai încălzească puțin. Însă de 2 săptămâni încoace, făcând excepție primele două-3 zile este foarte frig, este tot mai frig și cerul este mai mult acoperit. Pot să spun că am avut din 15 zile, cam 13 zile cu ceață și cer acoperit”, a spus el.

Olteanu a spus că, în zilele în care aproape toată România a fost sub cod roșu de caniculă, „au fost temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă”, cu maxime de 16-17 grade în timpul zilei.

Meteorologul are o serie de recomandări pentru oamenii care vor să scape de caniculă și caută răcoarea pe munte.

„Trebuie să țină cont că, totuși, la peste 2.000 de metri este frig. Vântul amplifică această senzație de frig, chiar dacă acum să spunem sunt 4-5 grade, cu vântul care se resimte acuma, mai ales dacă este umbră sau ceață, cer acoperit, se poate resimți foarte frig. Să aibă neapărat o pereche de mănuși, o căciulă și o geacă de puf”, a spus el.

El a adăugat că, potrivit prognozei meteo, „începând de mâine se mai liniștește, se mai încălzește.

„Posibil să avem și câteva zile mai însorite, mai senine, însă astăzi și mâine încă ne așteptăm la averse, descărcări electrice și aș vrea să atrag atenția așa și asupra acestui fapt, deoarece în fiecare zi pe la amiază s-a semnalat descărcări electrice destul de multe și de este de evitat să mergeți pe creastă, pe trasee”, a spus Olteanu.

El îi sfătuiește pe turiști să verifice prognoza meteo înainte de a porni într-o drumeție pe munte.

Editor : M.B.